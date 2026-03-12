France-Angleterre, Tournoi des 6 nations 2026 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Le XV de France affronte l’Angleterre, ce samedi 14 mars, lors de la 5e et dernière journée du Tournoi des 6 nations au Stade de France.

Se relancer et être sacré. Battu largement par l’Ecosse une semaine plus tôt, le XV de France est attendu à la relance ce samedi (21h10) contre l’Angleterre lors de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations 2026.

Alors que le rêve de Grand Chelem s’est envolé à Murrayfield, les coéquipiers d’Antoine Dupont doivent se remobiliser pour aller remporter le titre et réaliser leur premier doublé depuis 2006-2007. Pour se faire les Bleus doivent s’imposer avec le bonus offensif face à des Anglais, qui comptent trois revers lors de cette édition 2026, dont le dernier en Italie.

Au classement, avant cette dernière journée, les hommes de Fabien Galthié occupent la première place du classement avec 16 points, à égalité avec l’Écosse mais devant à la différence de points (+79 contre +21). L’Irlande, troisième avec 14 points, affrontera l’Écosse.

Programme TV

France – Angleterre

5e journée du Tournoi des 6 Nations

Samedi 14 mars

21h10 sur France 2