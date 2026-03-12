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Indian Wells 2026 : tombeur de Novak Djokovic, Jack Draper acte sa renaissance

Il affrontera le Russe Daniil Medvedev en quarts de finale. [©Jayne Kamin-Oncea / Reuters]
Par Romain Vintillas
Publié le - Mis à jour le

Après des mois de blessures et d’incertitudes, Jack Draper a signé l’une des plus belles victoires de sa carrière en renversant Novak Djokovic en huitième de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, au terme d’un combat haletant. Tenant du titre, le Britannique marque son retour.

Dans la fournaise sèche d’Indian Wells, il est des victoires qui comptent pour un tour de plus… et d’autres qui vous redonnent une dynamique. Celle de Jack Draper contre Novak Djokovic appartient à n’en pas douter à la seconde catégorie. 

Sur le papier, l’affiche ressemblait à un passage de témoin différé : d’un côté la légende serbe, vingt-quatre fois titrée en Grand Chelem, maître d’antan des lieux avec cinq couronnes glanées en Californie. De l’autre, un Britannique de 24 ans encore marqué par des mois d’absence et une blessure lancinante au bras qui l’a tenu éloigné du circuit pendant près de huit mois. Pourtant, au bout de 2 h 35 d’un combat étouffant, c’est le Britannique qui est resté debout, victorieux 4-6, 6-4, 7-6 (5) d’un Serbe éreinté.

Un retour aux affaires 

Il y a encore quelques semaines, Jack Draper avançait dans la pénombre de ses propres incertitudes. Le bras meurtri, la confiance fragile, le tennis encore rouillé. Revenir d’une blessure n’est jamais une simple affaire de gestes retrouvés : c’est une négociation permanente avec le doute. D’autant plus quand vous avez dans les jambes deux petits matchs disputés. 

Lui-même le reconnaissait récemment, presque avec humilité : il se sentait encore loin de son meilleur niveau. Mais sous les lumières blanches du désert californien, quelque chose a imperceptiblement basculé. Le Britannique n’a pas triomphé grâce à un tennis immaculé ; il a gagné grâce à ce qui distingue les survivants des champions : la capacité à tenir. 

Face à Novak Djokovic, il a dû accepter l’imperfection comme compagne de route. Un premier set abandonné, une occasion de conclure qui lui échappe dans la manche décisive. Autant de moments où le match aurait pu lui glisser entre les doigts. Mais Jack Draper n’a pas rompu. Il s’est reconstruit dans l’instant même, point après point, comme un joueur qui redécouvre, au cœur du combat, la solidité de ses propres fondations. 

«Je n'ai pas joué sur le circuit pendant longtemps, pour être un des meilleurs il faut de la confiance. Après son retour en fin de partie j'ai réussi à rester concentré et j'en suis fier. Je ne pense pas encore jouer près du niveau que j'espère être le mien. Je fais de mon mieux en essayant d'adopter une bonne attitude», a assuré le 14e mondial.

Une victoire à l’usure 

Battre Novak Djokovic n’est jamais anodin. C’est un rite de passage. Pendant près de deux décennies, le Serbe a bâti son empire sur une science presque clinique du basculement. Quand les matchs se fissurent, il les reconstruit. Quand ses adversaires vacillent, il s’engouffre dans la brèche. Face à lui, chaque point devient une épreuve de caractère. 

Dans la manche décisive, tout semblait d’ailleurs suivre ce scénario familier. Jack Draper servait pour le match, hésitait, se crispait. La mécanique serbe se remettait en marche. Le tie-break devenait inévitable, comme si l’histoire voulait reprendre ses droits. Mais cette fois, la logique a cédé. Dans ce jeu décisif, Draper n’a pas cherché l’éclair spectaculaire. Il a choisi la patience, la lucidité, la ténacité pour parvenir à terrasser le numéro 3 mondial. Vertigineux. 

Mirra Andreeva a été éliminée au 3e tour du WTA 1000 d'Indian Wells.
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Cette victoire est peut-être la plus symbolique de sa carrière. Pas seulement parce qu’elle élimine un géant du jeu, mais parce qu’elle valide un retour. Et si Jack Draper a encore du chemin avant de dominer pourquoi pas le circuit, une chose est désormais claire : le futur du tennis britannique a retrouvé sa voix. Et elle résonne déjà très fort.

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