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«Je lui ai donné mon maillot» : les excuses du joueur de Chelsea Pedro Neto pour avoir poussé un ramasseur de balles

Pedro Neto a poussé un ramasseur de balles avant de lui offrir son maillot. Pedro Neto a poussé un ramasseur de balles avant de lui offrir son maillot. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le

Pedro Neto, qui a poussé un ramasseur de balles lors de défaite de Chelsea contre le PSG en 8e aller de la Ligue des champions (5-2), a présenté ses excuses et offert un maillot au jeune homme.

L’incident a provoqué une échauffourée entre les joueurs. Dans les arrêts de jeu du 8e de finale aller de la Ligue des champions remporté, mercredi, par le PSG contre Chelsea (5-2), Pedro Neto (26 ans) s’est rendu coupable d’un très mauvais geste en poussant un ramasseur de balles. Alors que son équipe était menée au score (4-2), l’international portugais a voulu rapidement récupérer un ballon pour effectuer une remise en jeu. Mais face à la lenteur du jeune homme pour redonner le ballon, le joueur de Chelsea a poussé ce dernier, qui est tombé au sol et heurté un panneau publicitaire.

Malgré sa réaction excessive, il n’a écopé d’aucune sanction de la part de l’arbitre et a terminé la rencontre après avoir pris des nouvelles du ramasseur de balles. Et au coup de sifflet final, il a tenu à présenter ses excuses pour son attitude. «Je veux m’excuser auprès du ramasseur de balles, j’ai déjà parlé avec lui», a-t-il confié au micro de TNT Sports. «Avec l’émotion du match, nous étions en train de perdre, je voulais récupérer le ballon mais il l’a gardé avec lui, je l’ai un peu poussé et j’ai vu que je lui avais fait mal», a-t-il également expliqué.

Et pour se faire pardonner, il a offert son maillot au jeune garçon. «Je ne suis pas comme ça, c’était dans le feu de l'action. Je veux m’excuser, je lui ai donné mon maillot parce que ça ne peut pas arriver. Je suis vraiment, vraiment désolé de ça. Encore une fois, je suis vraiment désolé pour lui», a-t-il insisté. «Directement après le match, on a parlé, je lui ai donné mon maillot, je lui ai dit que j’étais désolé environ 35 fois. Je suis vraiment désolé de la situation», a-t-il ajouté.

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Et ses excuses ont visiblement été acceptées par le ramasseur de balles. «Je ne comprends pas le français mais il souriait donc je pense qu’il savait que c’était dans le feu de l’action, je ne suis pas comme ça», a conclu l’attaquant des Blues. Tout s’est finalement bien terminé pour lui que pour le jeune homme.

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