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Jeux paralympiques 2026 : en bronze sur le slalom géant, Aurélie Richard décroche la 10e médaille de la France

Aurélie Richard compte quatre médailles dans ces Jeux. [REUTERS/Lisi Niesner]
Par CNEWS
Publié le

La Française Aurélie Richard a terminé troisième du slalom géant ce jeudi lors des Jeux paralympiques 2026. Il s’agit de la 10e médaille pour la France.

Elle poursuit sa moisson. Ce jeudi, Aurélie Richard, qui avait déjà remporté l’argent en combiné alpin, en descente et en Super-G, s’est offert une quatrième médaille lors des JOP 2026 de Milan-Cortina en décrochant le bronze lors de l’épreuve de slalom géant.

Elle offre ainsi à la délégation française sa 10e médaille depuis le début de la compétition (3 médailles d’or, 4 médailles d’argent, 3 médailles de bronze).

Encore en lice samedi

Seule engagée française toutes épreuves confondues jeudi, Aurélie Richard, née sans avant-bras gauche et victime d’une agénésie, a franchi la ligne avec plus de quatre secondes de retard sur l'intouchable suédoise Ebba Aarsjoe, en or, et la Russe Varvara Voronchikhina.

«C'est une très belle médaille de bronze. Je suis un peu déçue du ski que j'ai produit aujourd'hui (jeudi), il y a de la fatigue qui s'accumule, mais je suis fière d'avoir pu batailler pour décrocher une nouvelle médaille», a confié la Gapençaise au micro de France TV.

La Chine occupe la tête du classement des médailles des Jeux paralympiques 2026.
Sur le même sujet Jeux paralympiques 2026 : le classement final des médailles avec la 6e place de la France Lire

Aurélie Richard n’en a pas terminé avec ses Jeux puisqu’elle sera au départ du slalom samedi.

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