Ligue des champions : Zinedine Zidane a assisté incognito à la victoire du Real Madrid contre Manchester City (vidéo)

Zinedine Zidane était présent, mercredi soir, dans les tribunes du Bernabeu pour assister à la victoire du Real Madrid contre Manchester City en 8e de finale aller de la Ligue des champions (3-0).

Un supporter pas comme les autres. Tout comme Kylian Mbappé, blessé au genou gauche et forfait pour la rencontre, Zinedine Zidane était présent, mercredi soir, dans les tribunes du Bernabeu pour assister à la victoire du Real Madrid contre Manchester City en 8e de finale aller de la Ligue des champions (3-0). Un succès décrochée grâce à un magnifique triplé de Federico Valverde.

😂 ¿ZIDANE de VUELTA al MADRID? Le entra la risa...



🎙️ Atento a sus palabras a la salida del Bernabéu con @marcosbenito9. pic.twitter.com/2zHbFeDCIy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 12, 2026

Ce résultat a évidemment ravi tous les supporters du club madrilène, à commencer par l’ancien numéro 10 de l’équipe de France qui a tenté de passer incognito. Dissimulé sous un bonnet et derrière des lunettes, l’ancien coach des Merengue, vainqueur de trois Ligue des champions sur le banc de la Maison Blanche, a quitté le stade en toute discrétion.

Mais il a été repéré par un journaliste de l’émission d’El Chiringuito, qui en a profité pour lui poser plusieurs questions sur la rencontre, le Real Madrid ou encore l’équipe de France. Malgré un grand sourire aux lèvres, Zinedine Zidane s’est montré peu loquace, affirmant juste être «heureux pour Fede Valverde» avant de couper court à la discussion.

Avant de se déplacer, mardi prochain, sur la pelouse de Manchester City pour le match retour, le Real Madrid recevra, samedi, Elche à l’occasion de la 28e journée de Liga.