«Mon premier set était injouable» : Carlos Alcaraz, une plénitude qui ne le quitte plus

Le numéro 1 mondial a composté son ticket pour les quarts de finale du masters 1000 d’Indian Wells en maîtrisant Casper Ruud (6-1, 7-6), au terme d’un chef-d’œuvre tennistique. Un de plus pour l’Espagnol dont la maturité lui fait friser la perfection à chaque sortie.

Dans le désert californien, la lumière semble toujours un peu plus crue. Elle révèle tout : les doutes, les failles… et parfois, la grâce. Sur le court central du Masters 1000 d’Indian Wells, c’est cette seconde option qu’a incarnée Carlos Alcaraz.

Face à Casper Ruud, l’Espagnol n’a pas seulement gagné. Il a donné l’impression d’habiter un état supérieur de son tennis. Une forme de plénitude qui, match après match, semble ne plus le quitter. Le score, 6-1, 7-6 (7-2), dit déjà beaucoup. Mais il ne raconte pas tout. Dans la chaleur sèche du désert, le numéro 1 mondial a d’abord soufflé sur la rencontre comme une bourrasque. Un premier set avalé en trente minutes à peine, ponctué de variations, de lobs inspirés et d’accélérations soudaines qui ont promené Ruud d’un coin à l’autre du court.

«Pour être honnête, mon premier set était injouable», a convenu le septuple lauréat en Grand Chelem, faisant fi de toute fausse modestie inutile. La chose était d'ailleurs dite sans forfanterie, mais énoncée comme un simple élément factuel, avec tout de même un petit sourire de légitime satisfaction.

Le fantasque devenu métronome

Ce tennis-là, explosif mais maîtrisé, est devenu sa signature. Chez Alcaraz, l’imprévu n’est jamais du désordre : c’est une architecture. Chaque amortie semble pensée trois coups à l’avance, chaque changement de rythme ressemble à une invitation au piège. Casper Ruud, pourtant rompu aux grandes joutes du circuit, a tenté de s’accrocher dans un deuxième set plus dense. Il y est presque parvenu.

Mais au tie-break, la logique du moment s’est imposée : celle d’un joueur qui paraît évoluer dans un espace de confiance presque total. Victoire en 1h30, quinzième succès consécutif en 2026 et une 33e victoire sur dur extérieur. Intraitable.

The PERFECT combo



Ball control out of this World from @carlosalcaraz 🙌#TennisParadisepic.twitter.com/bmhc4eHmF6 — Tennis TV (@TennisTV) March 11, 2026

«Je suis vraiment très content d'avoir pu jouer à un tel niveau», a-t-il confié en conférence de presse, lui qui s'était plaint après son match contre Arthur Rinderknech d'avoir le sentiment de devoir jouer contre Federer à chaque rencontre en raison de la capacité de ses adversaires à élever leur niveau de jeu contre lui. En une demi-heure, le gamin d’El Palmar a fait du Federer, du Nadal et du Djokovic réunis. À moins, que ce ne fût simplement du Alcaraz.

Qui pour stopper l’ogre espagnol ?

Mais au-delà des mots, c’est l’attitude qui raconte l’histoire. Sur le court, Carlos Alcaraz joue désormais avec la décontraction de celui qui ne doute plus de ses solutions. Une confiance nourrie par un début de saison parfait : titre à l’Open d'Australie, trophée à Doha, et désormais une série d’invincibilité qui s’étire.

Il y a chez lui quelque chose d’enfantin dans le meilleur sens du terme : une joie de jouer visible, presque contagieuse. Certains points semblent improvisés sur l’instant, comme si l’Espagnol testait les limites de son propre talent. «Je pense que je peux m'amuser et profiter, mais je peux aussi switcher et me concentrer à nouveau», a-t-il expliqué. «J'essaie de jouer mon meilleur tennis sur chaque point, mais quand un point mérite un sourire, je dois le faire. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui», a poursuivi le numéro un mondial.

C’est peut-être cela, au fond, cette sensation de plénitude tennistique qui l’accompagne aujourd’hui. Alcaraz ne force plus son jeu : il l’habite. Et dans un circuit longtemps dominé par la maîtrise clinique des géants du passé, cette liberté-là est peut-être sa révolution silencieuse. Le Murcien ne se contente plus de gagner, il rayonne. Et quand un joueur atteint cet état rare où le plaisir et la performance marchent main dans la main, le tennis ressemble soudain à quelque chose de simple. Presque naturel.