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«Pas approprié qu’elle y participe» : Donald Trump déconseille à l’équipe d’Iran de disputer la Coupe du monde 2026

Donald Trump a déconseillé à l'équipe d'Iran de participer à la Coupe du monde 2026. Donald Trump et Gianni Infantino, président de la FIFA, lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026. [©ANP / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le président américain Donald Trump a déconseillé à l’équipe d’Iran de participer à la Coupe du monde 2026, organisée l’été prochain aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Sa participation est de plus en plus compromise. L’équipe d’Iran a été la première nation à décrocher sa qualification pour la Coupe du monde 2026, organisée l’été prochain aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Mais sa présence se veut plus qu’hypothétique en raison du conflit au Moyen-Orient. Une incertitude renforcée ce jeudi après la nouvelle sortie de Donald Trump qui a vivement déconseillé aux Iraniens de disputer le Mondial.

«L’équipe nationale iranienne de football est la bienvenue à la Coupe du monde, mais je ne pense vraiment pas qu’il soit approprié qu’elle y participe, pour sa propre sécurité et celle de ses joueurs», a écrit le président américain dans un message posté sur son réseau «Truth Social».

La veille, le président de la Fifa avait pourtant assuré que Donald Trump était plutôt favorable à la venue de l’équipe d’Iran. «Au cours de nos échanges, le président Trump a réaffirmé que l’équipe iranienne était bien entendu la bienvenue pour disputer le tournoi aux États-Unis», avait assuré Gianni Infantino.

De leur côté, le président de la Fédération iranienne de football ainsi que le ministre des Sports avaient fait part de leur refus de jouer cette Coupe du monde. «Sachant que ce gouvernement corrompu a assassiné notre leader, les conditions pour participer à la Coupe du monde ne sont pas réunies. Nos enfants (les joueurs iraniens, ndlr) ne sont absolument pas en sécurité. Compte tenu des actions néfastes qu’ils ont menées contre l’Iran, nous imposant deux guerres en huit ou neuf mois et causant la mort de plusieurs milliers de nos concitoyens, il nous est impossible de participer à ce tournoi», avait déclaré le ministre des Sports iranien Ahmad Doyanmali à la télévision nationale.

L’appareil a été configuré pour offrir «un confort optimal».
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Présente dans le groupe G, l’équipe d’Iran est censée disputer ses trois matchs de la phase de groupes sur le sol américain. Les deux premiers, respectivement contre la Nouvelle-Zélande (15 juin) puis la Belgique (21 juin), à Los Angeles, et le 3e face à l’Égypte (26 juin) à Seattle. 

FootballCoupe du monde 2026IranEtats-UnisDonald Trump

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