Saut à la perche : Armand Duplantis franchit 6,31 m chez lui, son 15e record du monde

Armand «Mondo» Duplantis a battu jeudi son propre record du monde du saut à la perche en franchissant 6,31 m à Uppsala (Suède), lors de son meeting Mondo Classic, devant son public. Il signe ainsi le 15e record du monde de sa carrière.

À domicile, devant son public. Le prodige suédois du saut à la perche, Armand «Mondo» Duplantis, a encore repoussé les limites jeudi soir en améliorant son propre record du monde lors du meeting Mondo Classic, à Uppsala, à une soixantaine de kilomètres au nord de Stockholm. Le perchiste de 26 ans a franchi une barre à 6,31 m dès son premier essai.

Il s’agit déjà du 15e record du monde pour le Suédois, qui domine outrageusement la discipline depuis qu’il a détrôné le Français Renaud Lavillenie en 2020 avec un saut à 6,17 m. Son précédent record remontait à septembre dernier, lorsqu’il avait décroché le titre mondial à Tokyo.

«C'est ma maison»

Cette fois, l’exploit a eu une saveur particulière : pour la première fois, Duplantis a amélioré son record du monde devant son propre public, lors du Mondo Classic organisé à Uppsala. Sous les applaudissements d’une foule conquise, le champion a ensuite effectué un tour d’honneur, drapeau suédois sur les épaules.

«C’est ma maison. C’est notre maison. C’est comme ça. Et vous savez que chaque fois que je suis sur la piste, je vous représente. Et je le fais avec beaucoup de fierté», a-t-il déclaré au public juste après son saut historique.

Le perchiste n’a pas caché son émotion face à ses supporters. «Je suis tellement fier d’avoir pu le faire devant vous. Je saute pour moi, je saute pour ma famille, mais je saute aussi pour vous, pour la Suède et pour tous ceux qui me soutiennent», a-t-il ajouté.

Lors de ce concours, un seul autre athlète a franchi la barre mythique des six mètres : le Norvégien Sondre Guttormsen, avec un saut à 6 m.