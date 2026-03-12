Tennis : l’impressionnant point inscrit par Novak Djokovic à Indian Wells (vidéo)

Malgré sa défaite en 8e de finale du Masters 1000 d’Indian Wells mercredi, Novak Djokovic a marqué les esprits en s’offrant un prestigieux point.

Une véritable bataille. Novak Djokovic a été éliminé en 8e de finale du Masters 1000 d’Indian Wells mercredi par le tenant du titre britannique Jack Draper (4-6, 6-4, 7-6). Le Serbe de 38 ans a cédé après 2h35 où il aura souvent montré des signes de fatigue.

Novak Djokovic wins "the best point you will ever see" pic.twitter.com/qyT2Rlnmas — asud (@asud683385) March 12, 2026

Mais le joueur de tennis aux 24 titres majeurs, et finaliste de l’Open d'Australie en janvier, a remporté le point plus spectaculaire de ce match et sûrement de la semaine.

Après 26 coups échangés, le natif de Belgrade a fait plier le Britannique. De quoi en tomber au sol sur le dos après son point gagnant.

«Ce point m’a coûté cher, je l’ai gagné, mais j’étais vraiment à court d’énergie, je n’ai commencé à me sentir mieux à nouveau qu’en fin de set», a confié Nole après la rencontre.