Football : vêtement porte-bonheur, regarder le match avec les mêmes personnes... Les supporters français font partie des plus superstitieux d'Europe

À l'occasion de ce vendredi 13 mars, une étude s'est penchée sur les superstitions chez les supporters des clubs de football. Selon cette dernière, les fans français font partie des plus superstitieux d'Europe.

Les Français prennent le ballon rond au sérieux. Avec plus de deux millions de licenciés, le football est le plus sport le plus pratiqué en France. C'est aussi le plus regardé et suivi par les fans, qui prennent le sujet très au sérieux. Ainsi, selon une étude parue, à l'occasion de ce vendredi 13 mars, les supporters français font partie des plus superstitieux d'Europe.

En effet, selon l'étude «OnePoll pour ENTERPRISE», menée auprès de 5.000 supporters dont 1.000 Français, le supporter français est le deuxième le plus superstitieux du continent derrière le fan italien. Parmi les superstitions des supporters français, on retrouve en première position le port d'«un vêtement porte-bonheur», puis vient le fait de «regarder le match avec les mêmes personnes» et enfin «suivre la même route».

Source : étude «OnePoll pour ENTERPRISE»

le vélodrome, stade préféré des supporters

Cette étude ne s'attarde pas seulement sur les superstitions des supporters mais également sur la ferveur présente dans les différents stades. Ainsi, selon l'étude, les supporters les plus bruyants se trouvent en France, plus particulièrement du côté de Marseille. D'ailleurs, parmi les supporters sondés, 29% des votants ont désigné Marseille comme étant leur destination préférée pour vivre la beauté d’un match en tant que visiteur, avec une avance confortable sur Paris (24%), et loin devant Lyon et Strasbourg, à 7%.

Les supporters français passent en moyenne un tiers du match à chanter et à scander leurs hymnes dans les tribunes, soit un peu plus que les supporters allemands (32%), et bien plus qu’en Angleterre.

L’étude a également souligné le dévouement des supporters, prêts à suivre leur équipe dans tout le pays, voire même le continent pour assister aux matchs, quelle que soit la météo. Par exemple, 76% des participants sont disposés à voyager trois heures ou plus pour assister à un match de leur équipe.