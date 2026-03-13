UFC - Oumar Sy : «L’expérience des combats ne s’achète pas»

Le Français Oumar Sy est de retour dans l’octogone ce samedi lors de l’UFC Fight Night à Las Vegas. Il fera face à l’expérimenté moldave Ion Cutelaba.

Il fait son grand retour. Le lourd-léger Oumar Sy, qui reste sur une très belle victoire (KO premier round) contre le Brésilien Brendson Ribeiro en septembre dernier lors de l’UFC Paris, remonte dans l’octogone ce samedi soir à Las Vegas lors d’un nouvelle Fight Night de la prestigieuse ligue américaine de MMA. Le Français va affronter le Moldave Ion Cutelaba.

L’attente depuis septembre n’a pas été trop longue avant de remonter dans la cage de l’UFC ?

Évidemment, j’ai hâte d’y retourner. C’est pour cela que je travaille dur à l’entraînement et que je fais des sacrifices. Le plus «dur», c’est la semaine du combat. On croise sans cesse notre adversaire et son clan, alors que l’on a envie que d’une seule chose : de le combattre. Mais ça va être mon quatorzième combat en carrière, j’ai l’habitude de cette attente.

Vous allez affronter celui que l’on surnomme «Hulk». C’est un combattant présent à l’UFC depuis 10 ans, avec beaucoup d’expérience. Voyez-vous ce combat comme un tournant dans votre carrière à l’UFC ?

Bien sûr ! Et même si dans son bilan, il y a pas mal de défaites (16 victoires, 10 défaites, 1 nul), il a quand même 20 combats à l’UFC, moi je n’ai que 13 combats en carrière. Quand on regarde bien, tout ceux qui montent au classement doivent passer par ce genre de combats. Surtout que lui est jeune tout de même (32 ans, ndlr), il a beaucoup de combats pour son âge. Je suis obligé de passer par là, je n’ai pas le choix si je veux avancer.

Vous avez effectué votre camp à l’American Top Team à Miami, comme pour vos derniers combats. En dehors de l’entraînement, est-ce que le fait de se préparer aux États-Unis pour un combat aux États-Unis peut aussi aider mentalement ?

Ça m’aide effectivement ! Quand j’avais fait mon premier combat à Las Vegas, j’étais arrivé le mardi et combattre le samedi, c’était compliqué. Là désormais, je suis acclimaté, c’est parfait. On s’occupe seulement du combat.

Chaque combat, chaque performance te fera monter un peu plus haut, je fais confiance au destin.

Comment parvenez-vous à concilier votre vie de famille avec des camps d’entraînement à l’étranger ?

Oui, c’est forcément pesant et éprouvant psychologiquement mais c’est un choix que j’ai fait pour aller chercher ce que je souhaite. Ma famille, mes proches m’encouragent justement. C’est aussi justement une source de motivation. Que ma famille soit loin, je me dis que je dois encore plus prouver.

On a l’impression que, pour progresser dans votre catégorie, il faut passer par une série de combats «pièges», ce qui peut prendre plusieurs années avant d’atteindre le Top 5. Comment voyez-vous vos prochains combats : préférez-vous affronter rapidement un membre du Top 5 ou monter progressivement dans le classement ?

Évidemment, on aimerait tout avoir tout de suite mais je prends vraiment combat par combat. Maintenant, moi j’ai 13 combats à mon actif, même si mon niveau n’est pas très loin des meilleurs, l’expérience ne s’achète pas. Il faut passer par là. Et moi, il faut le rappeler, je suis un jeune combattant.

Quel serait le combat qui vous permettrait vraiment de vous révéler aux yeux du grand public ?

En réfléchissant, je ne sais pas vraiment… Les combattants qui montent au classement, ce sont ceux qui mettent des KO. C’est comme ça qu’ils se font remarquer. Chaque combat, chaque performance te fera monter un peu plus haut, je fais confiance au destin.