Grand Prix de Chine : pourquoi Kimi Antonelli est-il entré dans l'histoire de la F1 ce samedi ?

Kimi Antonelli partira en pole position du Grand Prix de Chine dimanche matin, après avoir réalisé le meilleur temps des qualifications ce samedi. À 19 ans, il devient le plus jeune poleman de l'histoire.

Un jour qui fera date pour le sport italien. Kimi Antonelli, au volant de sa Mercedes, est entré ce samedi 14 mars dans l'histoire de la Formule 1, en devenant, à 19 ans, 6 mois et 18 jours, le plus jeune poleman de l'histoire, effaçant des tablettes un certain Sebastian Vettel, auteur de la pole du Grand Prix d'Italie 2008 à 21 ans, 2 mois et 11 jours. C'était à Monza, en Italie. Kimi Antonelli partira en tête dimanche matin au Grand Prix de Shanghai.

Il s'est dit devant la presse «très heureux» d'être premier sur la grille de départ juste devant Russell (+222 millièmes), lequel a eu quelques problèmes techniques lors de la troisième partie des qualifications.

Derrière eux, les Ferrari de Lewis Hamilton et Charles Leclerc occuperont ensemble la deuxième ligne.

Les deux McLaren, motorisées par Mercedes, de l'Australien Oscar Piastri et du champion du monde en titre, le Britannique Lando Norris, partiront en cinquième et sixième positions, devant le Français Pierre Gasly, à une encourageante septième place avec son Alpine.

«Il y a du positif, l'écart avec les voitures de devant s'est réduit (...) Cela a été une bonne qualification», s'est félicité Pierre Gasly au micro de Canal+. En revanche Lando Norris a constaté de nouveau, comme depuis les essais hivernaux de Bahreïn en février, que «les Ferrari et les Mercedes sont bien plus rapides que» les McLaren, promettant que son écurie britannique, championne du monde en titre, fera de son «mieux» dimanche.

Les deux Red Bull du quadruple champion du monde, le Néerlandais Max Verstappen, et du jeune Français Isack Hadjar, sont toujours à la peine et ne se classent que huitième et neuvième sur la grille de départ. Verstappen, qui ne cesse de se plaindre de sa monoplace soumise à une nouvelle réglementation du moteur et du châssis, a de nouveau pesté sur Canal+ contre une «voiture très difficile à piloter» et un «week-end (qui) a été jusque-là un désastre».