Premier League : Pedro Neto, déjà dans le viseur de l'UEFA après PSG-Chelsea, suspendu pour comportement antisportif

Lors du choc entre Chelsea et Newcastle en Premier League, un joueur était absent : Pedro Neto. L'attaquant portugais a été suspendu par la Fédération anglaise de football, alors qu'il est déjà visé par une procédure disciplinaire de l'UEFA.

Une suspension avant une autre ? Ce samedi 14 mars 2026, Pedro Neto a loupé le choc de Premier League entre Chelsea et Newcastle (0-1) à l'occasion de la 30e journée. L'attaquant portugais était suspendu après son expulsion lors de la défaite des Blues face à Arsenal (2-1), le 1er mars dernier.

Une sanction annoncée vendredi par la Fédération anglaise de football, alors que Pedro Neto est déjà visé par une procédure disciplinaire de l'UEFA. L'ailier de 26 ans a violemment bousculé au Parc des Princes un ramasseur de balles lors de la défaite (5-2) en huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le PSG mercredi.

Pedro Neto a présenté ses excuses

Le 1er mars, Pedro Neto avait reçu deux cartons jaunes en l'espace de trois minutes : d'abord pour une contestation après un but d'Arsenal, puis pour une faute sur Gabriel Martinelli. «Il a été reproché au joueur d'avoir eu un comportement inapproprié en ne quittant pas le terrain immédiatement et/ou en proférant des injures à l'encontre des arbitres après son expulsion à la 70e minute», précise la FA.

Le joueur a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, tout comme son méchant geste mercredi soir. Pedro Neto, en interview d'après-match, s'est excusé auprès du ramasseur de balles : «Je tiens à m’expliquer sur ce qui s’est passé sur le terrain et à présenter mes excuses au ramasseur de balles.»

«Avec l’émotion du match, nous étions en train de perdre, je voulais récupérer le ballon mais il l’a gardé avec lui, je l’ai un peu poussé et j’ai vu que je lui avais fait mal. Je ne suis pas comme ça, c’était dans la chaleur du moment. Je veux m’excuser, je lui ai donné mon maillot», a-t-il ajouté.

Des excuses qui ne suffiront peut-être pas pour disputer le huitième de finale retour à Stamford Bridge face au PSG, puisque l'UEFA a engagé jeudi une procédure disciplinaire contre le joueur pour «comportement antisportif». Pedro Neto risque un match de suspension.