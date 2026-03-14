Ski : Alexis Pinturault prendra sa retraite à la fin de l'hiver

Sur le circuit depuis 2009, le skieur français Alexis Pinturault, a annoncé ce samedi qu'il mettrait fin à sa carrière après les finales de la Coupe du monde le 24 mars à Hafjell, en Norvège.

C'est un géant du ski français qui va prendre sa retraite. C'est lors d’une conférence de presse tenue à Courchevel, ce samedi après-midi, qu'Alexis Pinturault, skieur alpin de 34 ans, a annoncé cette nouvelle. «L'idée pour moi, c'est de me retirer et de passer à autre chose», a-t-il indiqué.

Freiné par deux grosses blessures ces derniers hivers, il avait échoué à se qualifier aux JO-2026 de Milan Cortina en février. «Si on n'arrive plus à trouver la raison, ou une raison suffisante (pour continuer), c'est le moment de tourner cette fameuse page. Je pense qu'aujourd'hui, j'en suis là», a-t-il ajouté.

Un palmarès impressionnant

Cinq ans après avoir décroché le seul gros globe de sa carrière, le premier depuis Luc Alphand en 1997, Alexis Pinturault est le skieur français comptant le plus de départs (355 à ce jour) et de victoires (34) en Coupe du monde, avec des succès dans cinq disciplines (slalom, géant, super-G, combiné et parallèle).

Deux fois médaillé de bronze en géant (à Sotchi en 2014 et Pyeongchang en 2018), et l'argent en combiné (en 2018), il ne lui aura manqué que l'or aux Jeux Olympiques pour parapher un palmarès déjà bien rempli. Il a toutefois eu plus de réussite aux Championnats du monde, avec trois titres (parallèle par équipes en 2017 à Saint-Moritz, combiné en 2019 à Are, puis à Courchevel en 2023), et au moins un podium à chacune des éditions auxquelles il a participé depuis 2015.

Si sa dernière course aura lieu à Hafjell, en Norvège, le 24 mars pour les finales de la Coupe du monde, il prendra dimanche le départ du super-G de Courchevel en tant qu'ouvreur, devant ses proches, ses coéquipiers et son public, pour des adieux qui s'annoncent émouvants dans la station qui l'a vu grandir.