Tournoi des 6 Nations 2026 : le XV de France s'offre l'Angleterre au bout d'un crunch d'anthologie et conserve son titre

Dans un Crunch irrespirable, le XV de France a dompté ce samedi soir l'Angleterre (48-46) au Stade de France grâce à la botte de Thomas Ramos et au quadruplé de Louis Bielle-Biarrey. Une victoire d'anthologie qui permet aux hommes de Fabien Galthié de remporter le Tournoi des 6 Nations pour la deuxième année consécutive.

Monumental. Le souffle coupé par tant d'âpreté. Dans une nuit électrique, le XV de France a écrit l’un de ces chapitres que le rugby français affectionne tant : imprévisible, flamboyant et terriblement romanesque.

Un écrin dyonisien incandescent et il n'en fallait pas davantage pour voir Dupont et consorts renverser dans les ultimes secondes l'Angleterre (48-46). Les voilà sur le toit de l'Europe, pour la deuxième année d'affilée. Ce qu'aucune équipe de France n'avait réalisé depuis 2007. Le 28e Tournoi des 6 nations de l’histoire du XV de France. Vertigineux.

Dans ce duel des livides, on attendait une révolte de nos Bleus, balayés par l'Écosse le week-end dernier. Après une rapide et gentillette cérémonie célébrant les 120 ans de la rivalité avec les Anglais, les Bleus au plastron pâle ont mis dans leurs gestes et leurs attitudes toute l’intensité qui leur avait manqué à Murrayfield.

Bielle-Biarrey au plus-que-parfait

Mais les maladresses et les largesses défensives perçues contre la bande à Russel ont très vite ressurgi. Sur le reculoir face aux coups de boutoir des Anglais, les Tricolores ont pourtant tiré les premiers, par l'inévitable Louis Bielle-Biarrey. Insaisissable depuis le début de la campagne 2026, le Bordelais était plus prompt que Murley et inscrivait le premier essai de la rencontre sur un délice de passe au pied dans le dos de Thomas Ramos (8e, 7-0). Son dixième match consécutif du Tournoi avec au moins un essai inscrit. Du jamais vu…

Le début d’un sérieux mano a mano. Car dans cette partie au rythme échevelé, les coups donnés ont été aussitôt rendus. Louis Bielle-Biarrey, encore et toujours lui, doublait la mise sur un copié-collé signé cette fois-ci de l'ouvreur Matthieu Jalibert. (13e, 14-5).

Pas de quoi désarmer une équipe anglaise pourtant en manque de confiance. Les hommes de Steve Borthwick revenaient à la charge. Ainsi, Tom Roebuck (10e, 7-5) puis Cadan Murley (19e, 14-10) répondaient aux deux premiers essais de Bielle-Biarrey. Pire encore : Ollie Chessum (27e, 17-15) et Alex Coles (35e, 17-24) confirmaient les déboires tricolores en défense pour passer devant au score. Sans un essai de pénalité acquis juste avant la pause, la France aurait compté un retard plus conséquent... et mérité (24-27).

Un scénario renversant

Groggys, les Français revenaient avec d'autres intentions en seconde mi-temps. Bien aidés, il faut le dire, par leur supériorité numérique glanée suite au carton jaune du pilier Ellis Genge. L'Angleterre subissait les assauts locaux. Tour à tour, les ailiers tricolores Louis Bielle-Biarrey (42e, 29-27) et Théo Attissogbe (49e, 36-27) plaçaient la France en position de force.

Avec 14 points encaissés à 14 contre 15, les joueurs de Steve Borthwick semblaient alors au bord de la rupture. Mais ce n'était qu'un leurre, puisque ce diable de Chessum intercepta une passe de Jalibert pour filer à l'essai (51e), avant que Marcus Smith, entré en jeu quelques minutes plus tôt, ne trouve à son tour l'ouverture sur une grosse séquence anglaise (57e).

L'inévitable Thomas Ramos

Dans ce chassé-croisé complètement fou, Louis Bielle-Bierrey a pensé sauver la France avec un quadruplé (65e, 43-39) mais Tommy Freeman a profité d'une supériorité numérique pour redonner les commandes aux visiteurs (78e, 45-46). Le reste appartient à l'histoire. Dans les ultimes instants, les Bleus arrachaient une pénalité lointaine. Le stade retenait son souffle. Face aux perches, Thomas Ramos s’avançait, imperturbable, et délivrait tout un stade, tout un pays. Comme il y a deux ans à Lyon. Inévitable. Le miracle a eu lieu.

«On va profiter de cette victoire, mais par contre pour la suite, il va falloir se dire les choses», a cependant tempéré le héros de la soirée.

Quoiqu'il en soit, le rugby a rappelé ce qui fait sa grandeur : l’incertitude, la bravoure et ces instants suspendus où tout bascule en un battement de cœur. Dans ce Crunch incandescent, le XV de France n’a pas seulement battu l’Angleterre : il a résisté, douté, vacillé, puis trouvé les ressources pour frapper au moment décisif. Un titre conservé au bout du vertige, et une rencontre déjà promise aux bouquins d'histoire.