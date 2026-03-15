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Basket : Evan Fournier expulsé en Grèce après une altercation avec un spectateur (vidéo)

Le Français Evan Fournier a été expulsé d’un match du championnat grec de basket après une altercation avec un spectateur. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce dimanche, lors d’un match du Championnat grec entre l’Olympiakos et Panionios, Evan Fournier a été expulsé après une altercation avec un spectateur.

Il y avait de la tension dans l’air. Le Français Evan Fournier a été expulsé d’un match du championnat grec de basket après une altercation avec un spectateur, ce dimanche, lors de la victoire de l’Olympiakos de Panionios (71-79), pour le compte de la 21e journée.

La scène s’est déroulée à la fin du deuxième quart temps. Alors que le Français venait d’inscrire un panier à trois points, l’ancien joueur des New York Knicks est entré dans une colère noire après avoir, semble-t-il, été victime d’insultes de la part d’un spectateur avec qui il a voulu aller s’expliquer.

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Les arbitres et certains de ses coéquipiers ont rapidement réagi mais le Français a été expulsé tandis que le spectateur a été sorti de la salle.

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