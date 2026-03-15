Biathlon : les résultats complets de la 8e étape de la Coupe du monde à Otepaa

La 8e et avant-dernière étape de la Coupe du monde 2025-2026 de biathlon s'est achevée ce dimanche du côté d'Otepaa en Estonie.

Jeudi 12 mars

15h15 : sprint hommes (victoire du Norvégien Sturla Laegreid)

Vendredi 13 mars

15h15 : sprint femmes (victoire de la Française Julia Simon)

Samedi 14 mars

13h30 : poursuite hommes (victoire du Norvégien Sturla Laegreid)

16h : poursuite femmes (victoire de l'Italienne Lisa Vittozzi)

Dimanche 15 mars

12h35 : relais mixte simple (victoire de la Norvège)

14h40 : relais mixte (victoire de la Suède)