Biathlon : les résultats complets de la 8e étape de la Coupe du monde à Otepaa

La 8e et avant-dernière étape de la Coupe du monde 2025-2026 de biathlon s'est achevée ce dimanche du côté d'Otepaa en Estonie.
Jeudi 12 mars
15h15 : sprint hommes (victoire du Norvégien Sturla Laegreid)
Vendredi 13 mars
15h15 : sprint femmes (victoire de la Française Julia Simon)
Samedi 14 mars
13h30 : poursuite hommes (victoire du Norvégien Sturla Laegreid)
16h : poursuite femmes (victoire de l'Italienne Lisa Vittozzi)
Dimanche 15 mars
12h35 : relais mixte simple (victoire de la Norvège)
14h40 : relais mixte (victoire de la Suède)