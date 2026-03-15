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Cyclisme : combien Jonas Vingegaard va-t-il toucher après avoir remporté Paris-Nice 2026 ?

Jonas Vingegaard va toucher une belle somme. [Belga / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce dimanche, le Danois Jonas Vingegaard a décroché le tout premier Paris-Nice de sa carrière après une semaine bien dominée.

Il a ajouté un titre à son palmarès. Dimanche Jonas Vingegaard, battu au sprint par le Français Lenny Martinez lors de la 8e et dernière étape de Paris-Nice, s’est offert son premier titre dans cette course.

Vainqueur de deux étapes, le Danois de l'équipe Visma-Lease a bike, termine l'épreuve avec aussi deux victoires d'étape et une domination écrasante même s'il a été privé de son principal rival en cours de route puisque l'Espagnol Juan Ayuso a dû abandonner sur chute mercredi.

Grâce à ce succès, Vingegaard, qui compte deux Tours de France à son palmarès, va toucher un chèque de 16.000 euros promis au vainqueur du classement général mais également 8.000 euros en plus puisqu’il a remporté deux étapes (4.000 euros pour une étape remportée). Au total, il repart de Nice avec 24.000 euros.

Sur le même sujet Cyclisme : le classement final de Paris-Nice remporté par Jonas Vingegaard Lire

La dotation de Paris-Nice 2026

Vainqueur : 16.000 euros
Deuxième : 8.000 euros
Troisième : 4.000 euros
Vainqueur d’étape : 4.000 euros

CyclismeSportJonas VingegaardParis-Nice

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