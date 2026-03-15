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Cyclisme : le classement final de Paris-Nice remporté par Jonas Vingegaard

Le Danois a remporté Paris-Nice pour la première fois de sa carrière. [Belga / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Danois Jonas Vingegaard a remporté son premier Paris-Nice après la 8e et dernière étape gagnée par le Français Lenny Martinez.

Le classement final

1. Jonas Vingegaard (DAN/TVL) en 25h25’11’’

2. Daniel Martínez (COL/RBH) à 4’23’’

3. Georg Steinhauser (ALL/EFE) à 6’07’’

4. Kévin Vauquelin (FRA/IGD) à 6’24’’

5. Lenny Martinez (FRA/TBV) à 7’31’’

6. Marc Soler (ESP/UAD) à 9’09’’

7. Ion Izagirre (ESP/COF) à 9’19’’

8. Mathys Rondel (FRA/TUD) à 10’23’’

9. Alex Baudin (FRA/EFE) à 10’33’’

10. Harold Tejada (COL/XAT) à 11’40’’

11. Mattéo Vercher (FRA/TEN) à 13’09’’

12. Valentin Paret-Peintre (FRA/SOQ) à 26’14’’

13. Andreas Leknessund (NOR/UXM) à 26’47’’

14. Nickolas Zukowsky (CAN/Q36) à 28’29’’

15. Aleksander Vlasov (RUS/RBH) à 29’07’’

16. Rémi Cavagna (FRA/GFC) à 31’11’’

17. Victor Campenaerts (BEL/TVL) à 31’51’’

18. Jensen Plowright (AUS/APC) à 39’12’’

19. Bruno Armirail (FRA/TVL) à 41’39’’

20. Nicolya Vinokurov (KAZ/XAT) à 42’01’’

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CyclismeParis-NiceSport

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