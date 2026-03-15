Cyclisme : le classement final de Paris-Nice remporté par Jonas Vingegaard

Le Danois Jonas Vingegaard a remporté son premier Paris-Nice après la 8e et dernière étape gagnée par le Français Lenny Martinez.
Le classement final
1. Jonas Vingegaard (DAN/TVL) en 25h25’11’’
2. Daniel Martínez (COL/RBH) à 4’23’’
3. Georg Steinhauser (ALL/EFE) à 6’07’’
4. Kévin Vauquelin (FRA/IGD) à 6’24’’
5. Lenny Martinez (FRA/TBV) à 7’31’’
6. Marc Soler (ESP/UAD) à 9’09’’
7. Ion Izagirre (ESP/COF) à 9’19’’
8. Mathys Rondel (FRA/TUD) à 10’23’’
9. Alex Baudin (FRA/EFE) à 10’33’’
10. Harold Tejada (COL/XAT) à 11’40’’
11. Mattéo Vercher (FRA/TEN) à 13’09’’
12. Valentin Paret-Peintre (FRA/SOQ) à 26’14’’
13. Andreas Leknessund (NOR/UXM) à 26’47’’
14. Nickolas Zukowsky (CAN/Q36) à 28’29’’
15. Aleksander Vlasov (RUS/RBH) à 29’07’’
16. Rémi Cavagna (FRA/GFC) à 31’11’’
17. Victor Campenaerts (BEL/TVL) à 31’51’’
18. Jensen Plowright (AUS/APC) à 39’12’’
19. Bruno Armirail (FRA/TVL) à 41’39’’
20. Nicolya Vinokurov (KAZ/XAT) à 42’01’’
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