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Cyclisme : le classement final de Tirreno-Adriatico avec la victoire d’Isaac Del Toro

Isaac Del Toro a remporté sa deuxième victoire dans une course par étapes cette saison. [LaPresse / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce dimanche, le Mexicain Isaac Del Toro (22 ans) a remporté Tirreno-Adriatico pendant que l’Italien Jonathan Milan s’est adjugé au sprint la dernière étape.

Le classement final

1. Isaac Del Toro (MEX/UAD) en 28h02’14’’

2. Matteo Jorgenson (USA/TVL) à 40’’

3. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) à 42’’

4. Tobias Johannessen (NOR/UXM) à 1’14’’

5. Primož Roglic (SLO/RBH) à 1’21’’

6. Giulio Ciccone (ITA/LTK) à 1’26’’

7. Santiago Buitrago (COL/TBV) à 1’49’’

8. Ben Healy (IRL/EFE) à 1’55’’

9. Magnus Sheffield (USA/IGD) à 2’02’’

10. Alessandro Pinarello (ITA/NSN) à 2’06’’

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