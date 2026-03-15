Cyclisme : le classement final de Tirreno-Adriatico avec la victoire d’Isaac Del Toro

Ce dimanche, le Mexicain Isaac Del Toro (22 ans) a remporté Tirreno-Adriatico pendant que l’Italien Jonathan Milan s’est adjugé au sprint la dernière étape.
Le classement final
1. Isaac Del Toro (MEX/UAD) en 28h02’14’’
2. Matteo Jorgenson (USA/TVL) à 40’’
3. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) à 42’’
4. Tobias Johannessen (NOR/UXM) à 1’14’’
5. Primož Roglic (SLO/RBH) à 1’21’’
6. Giulio Ciccone (ITA/LTK) à 1’26’’
7. Santiago Buitrago (COL/TBV) à 1’49’’
8. Ben Healy (IRL/EFE) à 1’55’’
9. Magnus Sheffield (USA/IGD) à 2’02’’
10. Alessandro Pinarello (ITA/NSN) à 2’06’’
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