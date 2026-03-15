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Cyclisme : le Français Lenny Martinez s’offre la dernière étape de Paris-Nice devant Jonas Vingegaard, vainqueur final

Lenny Martinez a devancé Jonas Vingegaard au sprint. [Belga / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce dimanche, le Danois Jonas Vingegaard a décroché son premier Paris-Nice après la 8e et dernière étape gagnée par le Français Lenny Martinez, vainqueur au sprint devant l’Allianz Riviera dimanche à Nice.

Une victoire de prestige pour bien terminer la semaine. Dimanche devant l’antre du club de football de l’OGC Nice, Lenny Martinez s’est imposé au sprint devant Jonas Vingegaard lors de la 8e et dernière étape de Paris-Nice. Ce dernier avait accéléré à 21 km de l'arrivée dans la côte du Linguador pour faire exploser le groupe des favoris mais le cycliste français l’a suivi.

Le grimpeur français est parvenu à résister jusqu'au bout pour empocher une nouvelle victoire d'étape de prestige après celles au Dauphiné et déjà sur Paris-Nice l'an dernier.

«Je cherchais cette victoire depuis le début de saison. Gagner devant Jonas et en faisant un raid avec lui, c'est encore plus beau. J'ai vu mon papa et ma maman sur l'écran célébrer. Je suis hyper content», a confié le coureur de Bahrain qui termine à la cinquième place au général.

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De son côté, vainqueur de deux étapes, le Danois de l'équipe Visma-Lease a bike s'impose au classement général avec une avance colossale de 4 minutes 23 secondes sur le Colombien Dani Martinez, soit le plus gros écart depuis 1939 dans cette course qui se joue souvent à coup de secondes. Celui qui a remporté deux étapes, décroche ainsi son premier Paris-Nice.

Jonas VingegaardLenny MartinezCyclismeParis-NiceSport

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