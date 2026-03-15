«Des coups de pied dont on rêve» : Thomas Ramos nous raconte sa pénalité du sacre de la France face à l'Angleterre

Au bout d'une fin de match irrespirable contre les Anglais, Thomas Ramos a délivré les Bleus d'une pénalité décisive dans le temps additionnel (48-46). Un héros au bout de la nuit qui est revenu pour la presse, dont CNEWS, sur ce coup de pied plein de sang-froid. Bien qu'il ne garde de ce grand moment que de souvenirs épars.

Thomas Ramos n'est définitivement pas fait du même métal. «Je donne le ballon à Thomas, et je vois qu’il rigole…, raconte Matthieu Jalibert. Je me dis qu’il est complètement fou ce mec !». Fou, le terme est loin d'être galvaudé, glacial serait cependant plus adapté tant le Toulousain a une nouvelle fois fait preuve d'un sang-froid extrême.

Samedi soir, au terme d'une rencontre ahurissante, l'arrière du XV de France a délivré tout un stade, tout un pays à la 82e minute. Un costume du héros qu'il a tant de fois revêtu, lui qui n'a pas tremblé sur cette pénalité loin d'être évidente, à 45 mètres sur la gauche des poteaux, pour offrir la victoire face à l'Angleterre (48-46) et conserver le titre.

Racontez-nous ces derniers instants du match…

On a su remettre la main sur le ballon et mettre cette équipe à la faute. J'ai vu un avantage, j'ai dit à un moment, à Toto [Antoine Dupont, NDLR] «arrête de jouer, c'est bon, on va taper les points». En tant que buteur je pense qu'on aime ces moments aussi parce que le palpitant il est à son maximum.

Pourtant, ça dure bien deux minutes avant que vous ne puissiez la tenter. Que s’est-il passé ?

Nous, on demande une faute de leur pilier, qui fait un tête contre tête avec Joshua Brennan. L'arbitre nous dit qu'il y a deux marques, mais plus ça allait, plus il les décalait à droite, à gauche. Ensuite, il y a Itoje [capitaine anglais, NDLR] qui y est allé au bluff aussi. J'ai essayé de me désintéresser un peu de tout ça pour rester dans ma bulle et j'ai laissé les gros bras gérer ça (rires).

Quel sentiment traverse votre esprit au moment de tirer ?

A partir du moment où Matthieu (Jalibert) me donne le ballon, où William Servat m'apporte le tee, je sais ce que j'ai à faire. Aujourd'hui je suis très heureux de toutes les années où j'ai travaillé, parfois avec un prépa mental, ou m'entraîner avec des jeunes et faire plein de concours avec eux. Je pense que sur des moments comme ça, ça joue.

Il ne faut surtout pas le forcer, essayer d'être relâché le plus possible

Dans ma routine je vais souvent assez vite. Plus de temps tu mets à la taper, plus de temps tu gamberges. J'avais envie de bien traverser mon ballon, c'était la seule chose que je m'étais dit. C'était le 80e, un peu de fatigue, mais je sais que j'ai la puissance de cette distance. Pour bien réussir un coup de pied à ce moment-là il ne faut surtout pas le forcer, essayer d'être relâché le plus possible.

Matthieu Jalibert dit vous avoir vu rire à ce moment-là…

Je ne m’en souviens pas ! Il me tarde de revoir les images parce qu'il y a plusieurs mecs qui m'ont dit que je rigolais, il y en a même un qui m'a dit que j'avais dit «yes» avant même de taper, mais je ne me souviens pas de ça. J'ai senti aussi beaucoup de confiance de la part de mes coéquipiers, je n'ai pas ressenti de stress de leur part sur mes épaules. Il y a juste Matthieu qui m'a donné le ballon, Toto qui m'a dit «à toi» et puis c'est tout.

Vous en avez mis beaucoup des comme ça, avec Toulouse et le XV de France. Celle-ci aura une place particulière ?

Oui, Louis Bielle-Biarrey m’a dit après : tu m’en as mis deux du même endroit en finale du Top 14, t’avais intérêt de me la mettre celle-là ! Forcément, celle-ci aura une place particulière. Elle sera dans le top 3 et peut-être pas troisième. Ce sont des coups de pied dont on rêve.

On s’entraîne aussi pour ça. C’est un match qui se joue sur ça… Tous les buteurs rêvent et aiment ces moments. Aujourd’hui, je suis très heureux, je pense à toutes ces années où j’ai travaillé, parfois avec un préparateur mental, ou à m’entraîner avec des jeunes, faire plein de concours avec eux. Sur des moments comme ça, ça joue aussi.

Que vous ont dit vos coéquipiers dans le vestiaire ?

Certes j’ai mis la dernière pénalité, mais je suis aussi assez lucide sur le fait qu’on ne gagne jamais seul. Oui forcément, les mecs m’ont dit merci, mais j’aurais joué tout seul, j’en aurais pris 100. Je crois que chacun a fait son travail durant ce Tournoi.

C’est anecdotique que ce soit un buteur qui mette la dernière pénalité. Enfin, Charles (Ollivon) m’a promis la moitié de sa prime par contre. Donc je l’attends, il a mon RIB ! (rires).