Fabien Galthié, après le sacre des Bleus au Tournoi des 6 nations : «Gagner deux titres d'affilée, c'est quelque chose»

Au terme d’un Crunch ébouriffant remporté dans les derniers instants par les Bleus contre l'Angleterre (48-46), le sélectionneur Fabien Galthié a salué la résilience et le caractère de son équipe. Malgré treize essais encaissés contre le XV de la Rose, le tacticien français a souligné à la presse, dont CNEWS, l'incroyable «compétitivité» de cette édition 2026.

C'est un Fabien Galthié tout sourire qui s'est présenté ce samedi soir en conférence de presse. Et il y a de quoi. Porté par un Louis Bielle-Biarrey de gala, auteur d'un quadruplé stratosphérique, le XV de France s'est adjugé le Tournoi des Six Nations pour la deuxième fois d'affilée au bout d'un match d'anthologie contre l'Angleterre (48-46).

Un nouveau sacre glané dans la douleur d'un dernier match au couteau, qui aurait pu tomber dans l'escarcelle des Britanniques.

Avez-vous eu peur de voir le tournoi s'envoler ?



Peur, est-ce le mot qui convient ? Du début à la fin ça a été difficile, âpre, complexe. Est-ce qu'on a le temps d'avoir peur, je ne suis pas certain. Ça a été difficile toute la partie et on a gagné à la fin.

En termes d'émotion, est-ce plus fort que l'année dernière ?

Gagner deux titres d'affilée, c'est quelque chose, avec une équipe qui a bougé, qui a évolué. Sur la compétition elle a changé. On a très très bien démarré la compétition, puis on a dû se battre à chaque fois pour marquer un point de bonus défensif (en Ecosse), ou marquer cette pénalité ce soir. A chaque match les scénarios changent.

C'est un Tournoi qui a une valeur sportive énorme

C'est un Tournoi qui a une valeur sportive énorme, c'est monstrueux en termes de compétitivité. J'ai une pensée pour cette équipe d'Angleterre qui a joué un rugby tellement intense. Je qualifierais juste ce match de victoire finale. Je ne vais pas bouder mon plaisir.

Si vous deviez résumer ce Tournoi en un qualificatif...

Je l'appellerais victoire. Victoire finale. Et je ne vais pas bouder mon plaisir. Quand on voit la complexité des matches, je ne vais pas bouder mon plaisir. Quand vous, les médias, parlez de Grand Chelem après notre première victoire (36-14 face à l'Irlande), je me demande si ce n'est pas un manque de respect pour des adversaires qui n'ont pas grand-chose à nous envier.

Quel regard portez-vous sur les 14 essais encaissés sur les deux derniers matchs ?

On a commencé ce Tournoi de la manière la plus idéale et inconsciemment, on a peut-être cru que ce serait plus simple. Et on est vite rappelé à l'ordre dans ce Tournoi. Les équipes qui ont triomphé le week-end d'avant (Écosse et Italie) ont souffert sur cette dernière journée.

Nous, on a appris que les bonus comptaient et l'équipe a su être juste en Écosse pour rapporter un point. Elle a aussi été incroyablement juste ce soir de prendre la pénaltouche et de marquer avant la mi-temps. Très juste aussi pour regagner le ballon sur un renvoi tapé court en fin de match. Ces deux matches, c'est le fruit d'apprentissage des sept saisons.

Thomas Ramos disait qu'avec une défense qui encaisse 96 points en deux matches, ce n'est pas la peine de penser gagner de grandes compétitions au niveau international. Qu'en pensez-vous ?

C'est juste. Mais pour le moment on vient de gagner une grande compétition. Mais oui, c'est juste.

Un mot sur Louis Bielle-Biarrey qui a inscrit un quadruplé...

LBB c'est l'arme fatale, le record d'essais, une production jusqu'à l'heure actuelle incroyablement prolixe. Les qualificatifs sont difficiles à trouver pour parler de Louis en ce moment. Il sera certainement élu meilleur joueur du Tournoi, après avoir été le meilleur marqueur du Tournoi. Il marche sur les traces d'Antoine.

Vous en êtes à deux titres sur votre deuxième mandat de sélectionneur. Vous semblez plus titrés mais moins réguliers…

Il y aura beaucoup de choses à revoir sur le plan tactique, technique. Les résultats des deux derniers matches ne sont pas à la hauteur de ce que nous espérions, c'est juste, mais nous venons de gagner une grande compétition.

C'est sur qu'il y a des points d'amélioration, c'est certain, mais il nous reste encore un tournoi (avant le Mondial 2027 en Australie) pour être encore meilleurs.

Mais cette compétition est tellement spéciale. Chaque match est une bataille tactique, stratégique. Sur les trois derniers tournois, on en a gagné deux. Et je tiens à saluer l'Angleterre, qui n'avait rien à gagner, à part battre la France à Paris.