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Football : la capitaine de l’équipe d’Iran retire à son tour sa demande d'asile en Australie

Zahra Ghanbari serait revenue sur sa décision de demander l'asile. [ Dave Hunt/AAP/via REUTERS]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

La capitaine de l’équipe nationale de football iranienne va rentrer au pays après avoir demandé sa demande d’asile en Australie.

Elle a fait marche arrière. La capitaine de l'équipe féminine de football d'Iran, présente en Australie pour la Coupe d’Asie, a retiré sa demande d’asile, ont affirmé dimanche les médias d’État iraniens, une annonce qui survient après la volte-face de quatre autres membres de la délégation.

Zahra Ghanbari «est revenue sur sa décision de demander l'asile» et s'envolera dans les prochaines heures pour la Malaisie avant de rejoindre son pays, a écrit l'agence de presse Irna, alors que les ONG accusent régulièrement Téhéran d'exercer des pressions sur les athlètes iraniens à l'étranger.

Sur le même sujet Football : pourquoi le Bayern Munich n’a-t-il plus de gardien de but ? Lire

Six joueuses et un membre du staff avaient initialement demandé refuge en Australie après avoir été qualifiés de «traîtresses en temps de guerre» en Iran pour avoir refusé de chanter l'hymne national avant un match.

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