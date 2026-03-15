Football : pourquoi la «Finalissima» entre l'Espagne et l'Argentine a-t-elle été annulée ?

La «Finalissima» entre l’Espagne et l’Argentine, prévue le 27 mars au Qatar, n’aura finaelment pas lieu, a annoncé l’UEFA ce dimanche.

Le choc n’aura pas lieu. La «Finalissima», opposant l’Espagne championne d'Europe à l'Argentine sacrée en Copa America, qui devait se dérouler le 27 mars à Doha (Qatar), a été annulée en raison de la guerre au Moyen-Orient, a annoncé l’UEFA dimanche.

It is with great disappointment that we confirm the cancellation of the 2026 Finalissima, due to circumstances and scheduling constraints that made the match impossible to reschedule.



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«Il n'a pas été possible de trouver un accord avec l'Argentine sur une date alternative, peut-on lire dans le communiqué de l’instance européenne de football. C'est un grand regret pour l'UEFA et les organisateurs que les circonstances et le calendrier privent les deux équipes de disputer ce prestigieux trophée au Qatar.»

L'Argentine opposée aux solutions de l'uefa

L'UEFA a proposé deux solutions : que le match se déroule au stade Santiago-Bernabéu de Madrid à la même date, ou alors en format deux rencontres, à Madrid le 27 mars puis à Buenos Aires, en garantissant à chaque fois une répartition égale des billets pour les supporters des deux équipes à Madrid.

Après le rejet par la fédération argentine de ces deux solutions, l’UEFA a expliqué avoir voulu obtenir une garantie de l'Argentine que le match pourrait être disputé le 27 ou le 30 mars, «si un terrain neutre en Europe pouvait être trouvé».

«Cette proposition a été aussi rejetée» par l'Argentine, vainqueure en 2022 contre l'Italie (3-0, à Londres), et qui aurait souhaité jouer après la Coupe du Monde (11 juin - 19 juillet), une période où l'Espagne n'a pas de dates disponibles. L'Argentine a ensuite proposé la date du 31 mars, «une date qui s'est révélée irréalisable».

La Fédération espagnole a déclaré de son côté qu'elle «regrette» cette annulation, après «avoir proposé, en concertation avec l'UEFA, toutes les options». «L'Espagne était prête à jouer, comme toujours. Elle n'a posé aucune condition», précise le communiqué.