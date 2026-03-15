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Formule 1 : Kimi Antonelli décroche sa première victoire au Grand Prix de Chine, nouveau doublé pour Mercedes

Kimi Antonelli a remporté le premier Grand Prix de sa carrière en Chine. Kimi Antonelli a remporté le premier Grand Prix de sa carrière en Chine. [Reuters]
Par Guillaume Filleul
Publié le - Mis à jour le

Parti en pole position, l’Italien Kimi Antonelli a remporté, ce dimanche, le premier Grand Prix de sa jeune carrière en Chine au volant de sa Mercedes, en s'imposant devant son coéquipier George Russell. Lewis Hamilton a complété le podium.

Il a laissé échapper quelques larmes à l’arrivée. A 19 ans (et 202 jours), Kimi Antonelli a remporté, ce dimanche, le premier Grand Prix de sa carrière en Chine au volant de sa Mercedes, devenant le deuxième plus jeune pilote à s’imposer en Formule 1 derrière Max Verstappen (18 ans et 228 jours). Il est également devenu le premier Italien vainqueur d’une course dans la catégorie reine du sport automobile depuis Giancarlo Fisichella (Renault) en Malaisie en… 2006, année de naissance de Kimi Antonelli.

Déjà devenu le plus jeune poleman de l’histoire de la F1 la veille, Kimi Antonelli a perdu la tête de la course au départ, dépassé par Lewis Hamilton. Mais il a rapidement repris commandes avant de s’échapper et de gérer son avance pour triompher devant son coéquipier George Russel, qui a su dompter les deux Ferrari pour offrir à Mercedes un 2e doublé en autant de Grands Prix cette saison. «Merci beaucoup à mon équipe, qui m’a permis d’accomplir ce rêve. Je suis ravi car j’avais dit hier (samedi, ndlr) que je voulais ramener l’Italie au sommet», a notamment déclaré Kimi Antonelli à l’arrivée.  

Derrière les deux Flèches d’Argent, Lewis Hamilton a livré une belle bataille avec Charles Leclerc pour décrocher son premier podium depuis son arrivée au sein de la Scuderia la saison dernière devant son coéquipier monégasque. «C’était incroyable avec Charles, on était roues contres roues, mais très correct. Il y a eu un moment où on s’est touché mais c’est la course», a confié le Britannique, heureux de sa performance.

Et si Mercedes ainsi que Ferrari pouvaient avoir le sourire, tout comme Oliver Bearman (Haas, 5e) et Pierre Gasly (Alpine, 6e), c’était plutôt la soupe à la grimace du côté de McLaren. Les monoplaces de Lando Norris et d’Oscar Piastri ont été victimes de soucis mécaniques durant la procédure de mise en grille et n’ont pas été en mesure de participer à cette 2e course de la saison.

Les McLaren ont été victimes de soucis mécaniques avant le départ du Grand Prix de Chine.
Sur le même sujet Formule 1 : pourquoi les McLaren n’ont-elles pas participé au Grand Prix de Chine ? Lire

Du côté de Red Bull, Isack Hadjar, malgré un tête-à-queue dans le 1er tour, a terminé à la 8e place, alors que Max Verstappen au 46e tour en raison d’un problème sur sa monoplace. Le prochain rendez-vous est fixé dans deux semaines au Japon.

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