Formule 1 : pourquoi les McLaren n’ont-elles pas participé au Grand Prix de Chine ?

Alors qu’ils devaient partir côte à côte depuis la 3e ligne, Lando Norris et Oscar Piastri n’ont pas pris le départ, ce dimanche, du Grand Prix de Chine au volant de leur McLaren.

Catastrophe pour l’écurie championne du monde en titre. Qualifiées côte à côte sur la 3e ligne, les McLaren n’ont pas pris le départ, ce dimanche, du Grand Prix de Chine et sont restées dans leur stand. Les monoplaces de Lando Norris et d’Oscar Piastri ont été victimes de soucis mécaniques durant la procédure de mise en grille et n’ont pas été en mesure de participer à la 2e course de la saison.

Aucun Grand Prix pour Oscar Piastri

Champion du monde en titre, Lando Norris, qui devait s’élancer depuis la 6e place, n’a même pas été en mesure de quitter son garage en raison d’un problème électrique, alors que son coéquipier Oscar Piastri, qualifié en 5e position, a été contraint d’être évacué de la grille quelques minutes seulement avant le tour de formation. Et l’un comme l’autre n’ont pu partir depuis la voie des stands, assistant au Grand Prix en spectateurs.

«Malheureusement, nous avons identifié des problèmes distincts sur les deux voitures, ce qui les a empêchées de prendre le départ du Grand Prix de Chine», a indiqué, dans un communiqué, McLaren. Le Brésilien Gabriel Bortoleto au volant de son Audi, et le Thaïlandais Alexander Albon sur Williams ont subi le même sort.

Le début de saison s’avère, pour l’instant, très compliqué pour l’écurie McLaren. Lors de l’ouverture de la saison, le week-end dernier, en Australie, une seule McLaren avait pris le départ de la course. Oscar Piastri avait été victime d’un accident alors qu’il se rendait sur la grille de départ, ce qui signifie que l’Australien n’a toujours pas disputé de Grand Prix cette saison.