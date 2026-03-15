«Je n’arrive pas à y croire» : l’émouvant message de Thiago Silva après le décès de sa maman

Thiago Silva, ex-capitaine du PSG qui évolue au FC Porto, a posté un émouvant message pour sa maman décédée récemment.

Un touchant hommage d’un fils à sa maman. Thiago Silva, ancien capitaine du PSG qu évolue désormais au FC Porto, a annoncé ce samedi sur les réseaux sociaux la disparition de sa mère, Angela Maria da Silva, à 70 ans.

«Ma petite maman, je n’arrive pas à y croire. C’est inimaginable. Comment est-ce possible ? Tu vas tellement me manquer», a posté l’ancien international brésilien.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Thiago Silva has lost his mother, on Instagram he writes:



""My little mom, I can't believe it. 🖤🥺 Unbelievable 😭😭 How could this be? You're going to be missed so much.” pic.twitter.com/kPj4VMjAqu — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 14, 2026

Âgé de 41 ans, Thiago Silva, qui n’a pas précisé les circonstances de la mort de sa maman, a reçu de nombreux messages de soutien, de joueurs ou de clubs de football dont son club portugais qu’il a rejoint il y a quelques semaines.

En raison de ce deuil, le joueur était absent pour le match du FC Porto ce dimanche soir face à Moreirense.