Jeux paralympiques 2026 : le classement final des médailles avec la 6e place de la France

La Chine a terminé en tête du classement des médailles des Jeux paralympiques 2026 de Milan-Cortina devant les Etats-Unis et la Russie. De son côté, la France a fini à la 6e place avec douze médailles d'or.
|Pays
|Or
|Argent
|Bronze
|Total
|1
|Chine
|15
|13
|16
|44
|2
|Etats-Unis
|13
|5
|6
|24
|3
|Russie
|8
|1
|3
|12
|4
|Italie
|7
|7
|2
|16
|5
|Autriche
|7
|2
|4
|13
|6
|France
|4
|4
|4
|12
|7
|Ukraine
|3
|8
|8
|19
|8
|Canada
|3
|4
|8
|15
|9
|Pays-Bas
|3
|3
|1
|7
|10
|Suède
|3
|0
|4
|7
|11
|Allemagne
|2
|6
|9
|17
|12
|Norvège
|2
|4
|2
|8
|13
|Corée du Sud
|2
|4
|1
|7
|14
|Suisse
|2
|2
|2
|6
|15
|Espagne
|2
|1
|1
|4
|16
|République tchèque
|1
|4
|1
|6
|17
|Biélorussie
|1
|1
|0
|2
|18
|Kazakhstan
|1
|0
|1
|2
|19
|Japon
|0
|3
|1
|4
|20
|Finlande
|0
|2
|0
|2
|21
|Australie
|0
|1
|1
|2
|-
|Pologne
|0
|1
|1
|2
|23
|Brésil
|0
|1
|0
|1
|-
|Grande-Bretagne
|0
|1
|0
|1
|-
|Nouvelle-Zélande
|0
|1
|0
|1
|26
|Slovaquie
|0
|0
|3
|3
|27
|Lettonie
|0
|0
|1
|1