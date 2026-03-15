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Jeux paralympiques 2026 : le classement final des médailles avec la 6e place de la France

La Chine occupe la tête du classement des médailles des Jeux paralympiques 2026. La Chine a terminé en tête du classement des médailles des Jeux paralympiques 2026. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La Chine a terminé en tête du classement des médailles des Jeux paralympiques 2026 de Milan-Cortina devant les Etats-Unis et la Russie. De son côté, la France a fini à la 6e place avec douze médailles d'or.

 PaysOrArgentBronzeTotal
1Chine15131644
2Etats-Unis135624
3Russie81312
4Italie77216
5Autriche72413
6France44412
7Ukraine38819
8Canada34815
9Pays-Bas3317
10Suède3047
11Allemagne26917
12Norvège2428
13Corée du Sud2417
14Suisse2226
15Espagne2114
16République tchèque1416
17Biélorussie1102
18Kazakhstan1012
19Japon0314
20Finlande0202
21Australie0112
-Pologne0112
23Brésil0101
-Grande-Bretagne0101
-Nouvelle-Zélande0101
26Slovaquie0033
27Lettonie0011
Jeux paralympiques 2026SportClassementmédailles

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