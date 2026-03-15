Jeux paralympiques 2026 : le classement final des médailles avec la 6e place de la France

La Chine a terminé en tête du classement des médailles des Jeux paralympiques 2026 de Milan-Cortina devant les Etats-Unis et la Russie. De son côté, la France a fini à la 6e place avec douze médailles d'or.

Pays Or Argent Bronze Total 1 Chine 15 13 16 44 2 Etats-Unis 13 5 6 24 3 Russie 8 1 3 12 4 Italie 7 7 2 16 5 Autriche 7 2 4 13 6 France 4 4 4 12 7 Ukraine 3 8 8 19 8 Canada 3 4 8 15 9 Pays-Bas 3 3 1 7 10 Suède 3 0 4 7 11 Allemagne 2 6 9 17 12 Norvège 2 4 2 8 13 Corée du Sud 2 4 1 7 14 Suisse 2 2 2 6 15 Espagne 2 1 1 4 16 République tchèque 1 4 1 6 17 Biélorussie 1 1 0 2 18 Kazakhstan 1 0 1 2 19 Japon 0 3 1 4 20 Finlande 0 2 0 2 21 Australie 0 1 1 2 - Pologne 0 1 1 2 23 Brésil 0 1 0 1 - Grande-Bretagne 0 1 0 1 - Nouvelle-Zélande 0 1 0 1 26 Slovaquie 0 0 3 3 27 Lettonie 0 0 1 1