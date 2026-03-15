«On a la chance d'avoir le meilleur buteur du monde» : Antoine Dupont encense Thomas Ramos, auteur de la pénalité de la gagne contre l'Angleterre

Le capitaine du XV de France, blessé lors des festivités du millésime 2025, a confié à la presse, dont CNEWS, sa joie de soulever un nouveau trophée avec cette génération dorée. L'occasion de féliciter le buteur providentiel Thomas Ramos, auteur de la pénalité de la gagne dans les ultimes secondes.

Une émotion non dissimulée. Blessé au moment de célébrer la victoire dans le Tournoi l'an dernier, le capitaine des Bleus Antoine Dupont voulait profiter avant d'analyser, ce samedi, après la victoire contre l'Angleterre (48-46).

Dans le tumulte des célébrations, le demi de mêlée tricolore n’a pas manqué de saluer le sang-froid de Thomas Ramos, héros d’un soir devenu artisan du sacre, dont la pénalité glaciale, expédiée entre les perches dans les dernières secondes, a scellé le destin de la rencontre.

Ce titre ressemble-t-il à celui de l’année dernière, décroché après une victoire à domicile contre l’Ecosse ?

C’est différent... Je n’étais pas dans la même posture l’an passé (il s'était gravement blessé à un genou en Irlande, ndlr) et le scénario du dernier match n’était pas le même. Gagner le titre sur une ultime pénalité, les supporters adorent mais si on avait pu se le rendre plus simple, cela aurait été avec grand plaisir.

Il y a eu du flottement en fin de match. Pour quelles raisons ?

On a eu deux pénalités pour nous et l’arbitre avait du mal à les placer clairement, sur le terrain. On en demandait une autre sur un contact à la tête de Josh Brennan. Derrière ça, il y a eu une petite échauffourée puisque le capitaine anglais (Maro Itoje) est venu se mêler à la discussion.

C’est tellement dur de gagner ce Tournoi

Mais du moment qu’on était dans les quinze mètres, j’avais entière confiance en Thomas Ramos. On a la chance d’avoir le meilleur buteur du monde avec nous et il a su une nouvelle fois le démontrer.

Quelle était l’ambiance dans le vestiaire ?

Il y avait tout ce qu’on peut imaginer… C’est tellement dur de gagner ce Tournoi. Il y a plein de rebondissements, tous les week-ends. Il faut donc savourer ce titre et la chance qu’on a de remporter ce Tournoi. C’est un moment important dans une carrière. Un moment rare.

Quels enseignements tirer de cette compétition, en vue de la prochaine Coupe du monde ?

On aura le temps d’analyser. Pour l’instant, on est dans l’appréciation du moment présent. Il y aura évidemment des choses à revoir, tactiques, techniques, en défense ou dans la préparation des matchs.

Ces dernières semaines, cela n’a pas toujours été à la hauteur de ce qu’on est capables de faire mais aujourd’hui, il faut juste profiter du moment présent.