Ligue des champions : voici l'arbitre du 8e de finale retour Chelsea-PSG

L’arbitre du huitième de finale retour de la Ligue des champions entre Chelsea et le PSG, mardi soir, a été désigné ce dimanche par l’UEFA.

Une vieille connaissance. L’arbitre slovène Slavko Vincic a été désigné pour diriger le 8e de finale retour de Ligue des champions du PSG à Chelsea mardi. Il a déjà croisé la route des hommes de Luis Enrique cette saison en Europe.

Âgé de 46 ans, il avait officié en janvier dernier lors du match de phase de ligue de la Ligue des champions entre les Parisiens et Newcastle au Parc des Princes qui s’était soldé sur un score nul (1-1).

Un arbitre expérimenté

Mardi, face aux Blues sur la pelouse de Stamford Bridge, il s’agira de la 5e fois que Slavko Vincic dirigera un match des champions d’Europe en titre dans la prestigieuse compétition européenne.

La saison dernière, il avait arbitré lors de la défaite en phase de ligue face à Arsenal puis lors de la demi-finale remportée (0-1) par Paris à Londres.

Le Slovène, qui possède une solide expérience puisqu’il a officié notamment à l’Euro 2024 (demi-finale Espagne-France), dirigera son 49e match de Ligue des champions.