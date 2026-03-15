Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Ligue des champions : voici l'arbitre du 8e de finale retour Chelsea-PSG

Slavko Vincic a été désigné pour diriger le 8e de finale retour de Ligue des champions du PSG à Chelsea mardi. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’arbitre du huitième de finale retour de la Ligue des champions entre Chelsea et le PSG, mardi soir, a été désigné ce dimanche par l’UEFA.

Une vieille connaissance. L’arbitre slovène Slavko Vincic a été désigné pour diriger le 8e de finale retour de Ligue des champions du PSG à Chelsea mardi. Il a déjà croisé la route des hommes de Luis Enrique cette saison en Europe.

Âgé de 46 ans, il avait officié en janvier dernier lors du match de phase de ligue de la Ligue des champions entre les Parisiens et Newcastle au Parc des Princes qui s’était soldé sur un score nul (1-1).

Un arbitre expérimenté

Mardi, face aux Blues sur la pelouse de Stamford Bridge, il s’agira de la 5e fois que Slavko Vincic dirigera un match des champions d’Europe en titre dans la prestigieuse compétition européenne.

La saison dernière, il avait arbitré lors de la défaite en phase de ligue face à Arsenal puis lors de la demi-finale remportée (0-1) par Paris à Londres.

Zinedine Zidane a assisté à la victoire du Real Madrid contre Manchester City en Ligue des champions.
Sur le même sujet Ligue des champions : Zinedine Zidane a assisté incognito à la victoire du Real Madrid contre Manchester City (vidéo) Lire

Le Slovène, qui possède une solide expérience puisqu’il a officié notamment à l’Euro 2024 (demi-finale Espagne-France), dirigera son 49e match de Ligue des champions.

FootballLigue des ChampionsPSGChelsea

À suivre aussi

L'Espagne n'aura pas le droit à l'erreur pour son 2e match à la Coupe du monde 2026 contre l'Arabie saoudite.
Coupe du monde 2026 : le programme complet des matchs du dimanche 21 juin
Coupe du monde 2026 : pourquoi Miguel Almiron a-t-il été exclu après avoir mis sa main devant sa bouche pour parler ?
Le Maroc est opposé à l'Ecosse pour son 2e match à la Coupe du monde 2026.
Coupe du monde 2026 : le programme complet et les résultats des matchs du samedi 20 juin

Ailleurs sur le web

Dernières actualités