Louis Bielle-Biarrey après la victoire du XV de France : «À la fin, ce n’était plus vraiment du rugby !»

Auteur d'un quadruplé, l'ailier supersonique Louis Bielle-Biarrey a été l'un des grands artisans du sacre des Bleus samedi soir face à l'Angleterre (48-46). S’il savoure ce doublé inédit, l'ailier tricolore a toutefois pointé devant la presse, dont CNEWS, les largesses défensives des Bleus.

Il repousse les limites de son sport. Il est 1 heure du matin, et Louis Bielle-Biarrey se présente face aux médias, dont CNEWS. 22 ans, 27 sélections en équipe de France, et désormais 29 essais sous le maillot tricolore après cet historique 14 mars 2026.

Auteur d'un quadruplé, le Bordelais a éclaboussé de son talent une rencontre bien mal embarquée mais dont le dénouement a tout de français. Un crunch remporté 48-46 dans les ultimes secondes face à des Anglais éreintés.

Aviez-vous déjà inscrit un quadruplé, même quand vous étiez jeune ?

Je n’avais jamais mis un quadruplé de ma vie. Ça arrive au bon moment, on va dire. (rires) Je suis très content.

Comment avez-vous vécu ce match complètement fou ?

Ça a été un match compliqué, avec plein de rebondissements. Ça a été assez dur mentalement d’à chaque fois repasser devant, puis repasser derrière. De trouver les ressources pour toujours y croire. Je pense que ça nous a plutôt bien réussi. Il y a cette pénalité de Thomas (Ramos) à la fin, c’est un peu de l’irrationnel, ce match.

Le scénario est fou mais à la fin, on gagne, et c’est le plus important. Quand on est porté par le public, les 80.000 personnes qui étaient à fond derrière nous, ce sont des moments vraiment privilégiés.

Avez-vous été surpris du niveau de l’Angleterre ce samedi soir ?

Oui et non. On sait que l’équipe d’Angleterre n’est pas simple à jouer. Si on prend nos deux derniers matchs face à eux, à chaque fois cela s’est joué comme aujourd'hui sur une dernière action. On savait à quoi s’attendre. Quand on n’est pas à 100% de nos capacités, ce qui a été le cas par moments, on sait que c’est une superbe équipe.

Ils ont des grands joueurs à tous les postes, des joueurs expérimentés. Donc ça a été dur, mais on n’a pas été surpris. Ils nous ont challengés sur les points où on pensait qu’ils allaient le faire, et on n’a pas forcément tout le temps répondu présent.

Malgré la victoire, vous avez encore encaissé sept essais. Il va falloir progresser sur la défense ?

On a pris 50 points en Écosse, 46 ce soir (contre l’Angleterre). Notre attaque nous sauve un peu. C’est l’arbre qui cache la forêt. Il va falloir que l’on se remette en question sur certains points de jeu, notamment en défense. Mais je n’ai pas forcément envie de parler de ça aujourd’hui. J’ai plus envie de retenir l’état d’esprit.

Notre attaque nous sauve un peu

Le fait que l’on ait été capable à chaque fois de repasser devant, même si ça n’a pas été facile. Gagner le 6 Nations deux fois d’affilée, ce n’est pas arrivé souvent dans l’histoire. On va retenir cette belle performance.

Vous remportez en plus cette victoire en terminant la rencontre à quatorze (après le carton jaune de Demba Bamba)…

À la fin, ce n’était plus vraiment du rugby (rires) ! On faisait un peu comme on pouvait, avec l’énergie qui nous restait. C’est vraiment génial qu’on ait réussi à avoir cette pénalité. Thomas prend ses responsabilités et la met. C’était vraiment magique.

Vous avez battu votre propre record d’essais inscrits sur une édition (9). Est-ce que vous faites attention à tous ces chiffres, ces records ?

Oui et non. Si j’avais battu ce record mais qu’on n’avait pas gagné, cela n'aurait servi à rien. Honnêtement, comme je le dis souvent, ce ne sont que les titres collectifs qui sont les plus importants. Vous voyez bien les émotions que ça procure. Je trouve que les essais, c’est assez anecdotique. On est des ailiers, on est là aussi pour marquer.

C’est un peu notre rôle et je suis très content que ça me sourit en ce moment. Mais si je ne marque pas la semaine prochaine, ce ne sera pas la fin du monde. Il y a aussi plein d’autres aspects du jeu. Mais c’est sûr que je suis très content de marquer et surtout marquer à chaque fois, cela aide l’équipe, concrétise des temps forts ou transforme des temps faibles en temps forts. C’est ce qui est plaisant dans le fait de marquer.

À aucun moment vous n’avez cru le match perdu ?

Honnêtement, quand on prend l’essai à la 78e minute et qu’il y a le coup d’envoi, on ne sait pas trop... On est là, on se regarde un peu, on est à quatorze. Je ne sais même plus ce qu’on s’est dit sous les poteaux. Mais c’était le côté irrationnel de ce match. On récupère la balle une fois, on la reperd, on la regagne, en-avant, pénalité, il la met.

C’était assez fou, ce n’était plus vraiment du rugby. C’était juste essayer d’avancer, de gratter une pénalité. Il n'y avait plus vraiment de projet de jeu et ça nous a souri. Mais si on perd le match, c’est pareil... On est très contents d’avoir gagné mais on sait que ça ne passera pas tout le temps.

Ce match était-il un bon résumé du Tournoi, parti un peu dans tous les sens ?

Un bon résumé, je ne sais pas. Sur nos trois premiers matchs, on a fait preuve d’une grande maîtrise. C’est plutôt à l’image du dernier match, où c’est parti un peu dans tous les sens : score fleuve, la défense, on prend l’eau un peu de partout, mais on arrive aussi à marquer.

On a plein de points à travailler, notamment dans la gestion. On prend cette interception, une action qui nous fait mal. On a été un peu trop pénalisés. C’était un match compliqué, dur à gagner. On a su être ultra-réalistes. Mentalement, c’était dur d’être derrière, devant… Ce n’était vraiment pas facile sur le terrain.