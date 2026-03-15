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Ski : pourquoi la dernière course d’Alexis Pinturault en France a-t-elle été annulée ?

Alexis Pinturault prendra sa retraite à la fin de la saison. Alexis Pinturault prendra sa retraite à la fin de la saison. [LiveMedia / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Au lendemain de l’annonce de sa retraite à la fin de la saison, Alexis Pinturault a été privé, ce dimanche, de sa dernière course en France après l’annulation du second super-G de Courchevel.

Il n’a pu faire ses adieux en France. Au lendemain de l’annonce de sa retraite à la fin de la saison, Alexis Pinturault (34 ans) a été privé, ce dimanche, de sa dernière course dans l’Hexagone après l’annulation du second super-G de Courchevel. Chez lui, dans la station savoyarde, le plus grand palmarès du ski français devait s’élancer en tant qu’ouvreur pour remercier ses proches et ses partenaires. Mais les conditions météorologiques en ont décidé autrement.

«Malgré tous les efforts de l’organisation, les conditions de sécurité sont insuffisantes sur la piste pour lancer une course en raison des importantes chutes de neige de la nuit. Les organisateurs ont décidé d’annuler la course», a indiqué, dans un communiqué, la Fédération internationale de ski.

En conséquence, Alexis Pinturault, qui compte 34 victoires en Coupe du monde, un gros globe en 2021, trois médailles olympiques et deux titres mondiaux en combiné, prendra le départ de sa dernière course de Coupe du monde, le 24 mars, à Hafjell (Norvège) avant de raccrocher définitivement ses skis.

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Et avec cette annulation, Marco Odermatt est, lui, assuré de remporter le petit globe de la spécialité, en plus de celui de la descente et du gros globe. Le Suisse totalise 158 points d’avance sur Vincent Kriechmayr, qui ne pourra pas le rattraper lors du dernier super-G programmé en Norvège.

SkiSportCourchevelAlexis Pinturault

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