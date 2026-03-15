Tennis : Corentin Moutet lance sa raquette en dehors du court après son élimination en demi-finales du Challenger de Phoenix (vidéo)

Éliminé par l’Américain Marcos Giron en demi-finales du Challenger de Phoenix (Etats-Unis), le Français Corentin Moutet a lancé sa raquette en dehors du court après la balle de match.

Un excès de rage et de frustration. Tête de série n°1, Corentin Moutet (26 ans) a été éliminé, dans la nuit de samedi à dimanche, par Marcos Giron aux portes de la finale du Challenger 175 de Phoenix (6-4, 3-6, 4-6). Pourtant, le Français avait parfaitement entamé sa demi-finale, empochant le premier set avant d’avoir un break d’avance dans la seconde manche, tout comme dans la troisième.

Right now. Corentin Moutet goes Chernobyl and hucks stick outta the stadium. Phenomenally entertaining meltdown. pic.twitter.com/AyzcbMDEVk — The Craig Shapiro Tennis Podcast (@shaptennispod) March 15, 2026

Mais le Parisien a été renversé par l’Américain, qui s’est imposé en trois sets et près de 2 h 30 min de jeu. Et à l’issue de son élimination, Corentin Moutet a tout simplement lancé sa raquette de dépit en dehors du court après la balle de match. «Le chaos inspire la muse. La journée d'aujourd’hui a été chaotique», a-t-il posté dans une story sur son compte Instagram.

La finale du tournoi opposera deux joueurs américains. Marcos Giron, 69e joueur mondiale, affrontera son compatriote Ethan Quinn (73e), qui a sorti le Britannique Billy Harris (151e) en demi-finales (7-6, 7-6).