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Tennis : Corentin Moutet lance sa raquette en dehors du court après son élimination en demi-finales du Challenger de Phoenix (vidéo)

Corentin Moutet a été renversé en demi-finales du Challenger de Phoenix. Corentin Moutet a été renversé en demi-finales du Challenger de Phoenix. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Éliminé par l’Américain Marcos Giron en demi-finales du Challenger de Phoenix (Etats-Unis), le Français Corentin Moutet a lancé sa raquette en dehors du court après la balle de match.

Un excès de rage et de frustration. Tête de série n°1, Corentin Moutet (26 ans) a été éliminé, dans la nuit de samedi à dimanche, par Marcos Giron aux portes de la finale du Challenger 175 de Phoenix (6-4, 3-6, 4-6). Pourtant, le Français avait parfaitement entamé sa demi-finale, empochant le premier set avant d’avoir un break d’avance dans la seconde manche, tout comme dans la troisième.

Mais le Parisien a été renversé par l’Américain, qui s’est imposé en trois sets et près de 2 h 30 min de jeu. Et à l’issue de son élimination, Corentin Moutet a tout simplement lancé sa raquette de dépit en dehors du court après la balle de match. «Le chaos inspire la muse. La journée d'aujourd’hui a été chaotique», a-t-il posté dans une story sur son compte Instagram.

Lucrezia Stefanini a été éliminée au 1er tour des qualifications du tournoi d'Indian Wells.
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La finale du tournoi opposera deux joueurs américains. Marcos Giron, 69e joueur mondiale, affrontera son compatriote Ethan Quinn (73e), qui a sorti le Britannique Billy Harris (151e) en demi-finales (7-6, 7-6).

TennisSportCorentin MoutetVidéo

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