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Tennis de table : combien Félix Lebrun va-t-il toucher après son sacre au WTT Champions de Chongqing ?

Félix Lebrun a remporté le WTT Champions de Chongqing. Félix Lebrun a remporté le WTT Champions de Chongqing. [Xinhua / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le prodige français Alexis Lebrun a remporté, ce dimanche, le WTT Champions de Chongqing, en battant en finale le Chinois Wen Ruibo en cinq sets (11-5, 11-8, 9-11, 11-7, 13-11).

Il a été impérial. Felix Lebrun (19 ans) a remporté, ce dimanche, le WTT Champions de Chongqing (Chine) et décroché son 2e titre dans cette catégorie de tournoi, l’équivalent d’un Masters 1000 au tennis, un an et demi après son sacre chez lui à Montpellier. En finale, le jeune prodige tricolore (6e mondial) a maîtrisé le Chinois Wen Ruibo pour s’imposer en cinq sets (11-5, 11-8, 9-11, 11-7, 13-11).

En pleine confiance, après ses succès renversants contre le Brésilien Hugo Calderano (4e mondial) en quarts de finale, puis le Japonais Sora Matsushima (8e mondial) dans le dernier carré, le benjamin des frères Lebrun a rapidement mis la main sur la rencontre, sans jamais desserrer l’étreinte face à un adversaire (27e mondial), bénéficiaire d’une invitation et qui avait notamment sorti le n°2 mondial suédois Truls Moregard dès les 8es de finale, ainsi que le Japonais Tomokazu Harimoto (5e mondial) en demi-finales.

Et avec ce sacre, son 6e sur le circuit principal WTT après Montpellier, mais aussi ceux remportés à Mascate et Tunis l’année dernière, à Goa en 2024 et à Antalya en 2023, Félix Lebrun va empocher la somme de 60.000 dollars promise au vainqueur, soit environ 52.320 euros, contre moitié moins pour Wen Ruibo (26.160 euros).

Alexis Lebrun a concédé sa 5e défaite contre Patrick Franziska sur le circuit WTT.
Sur le même sujet Tennis de table : Alexis Lebrun enchaîne une nouvelle désillusion au WTT Champions de Chongqing Lire

Il va également repartir avec 1.000 points supplémentaires au classement mondial. De quoi s'affirmer encore un peu plus dans le gratin du tennis de table planétaire. Et c’est certainement très loin d’être terminé.

Tennis de tableSportFélix LebrunChine

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