Tournoi des 6 nations 2026 : combien le XV de France va-t-il toucher après son sacre ?

Le XV de France a remporté le Tournoi des 6 nations pour la deuxième année consécutive, après sa victoire à la dernière seconde contre l'Angleterre, samedi soir, au Stade de France (48-46).

Les Bleus ont conservé leur titre. Au terme d'une bataille rude et intense contre l'Angleterre sur la pelouse du Stade de France, le XV de France a remporté, samedi soir, le Tournoi des 6 nations pour la 2e année consécutive. Menés au score, les hommes de Fabien Galthié se sont imposés à la dernière seconde grâce à une pénalité de Thomas Ramos (48-46).

Et grâce à ce nouveau sacre, l’équipe de France devrait empocher la somme de 3,4 millions d’euros, selon les informations de Rugbyrama, contre 2,6 millions d’euros pour l'Irlande qui a terminé à la 2e place. En revanche, ils ne toucheront pas la prime de 800.000 euros promise en cas de grand chelem après la défaite concédée, la semaine précédente, en Ecosse (50-40).

Les coéquipiers d’Antoine Dupont n’en recevront qu’une partie. Cette prime sera en effet répartie entre les six nations participant au Tournoi. Reste à savoir quel sera le montant attribué par la Fédération française de rugby aux joueurs et aux membres du staff tricolore.

La répartition des gains

1er : 3,4 millions d’euros

2e : 2,6 millions d’euros

3e : 1,9 million d’euros

4e : 1,5 million d’euros

5e : 1,15 million d’euros

6e : 750.000 euros