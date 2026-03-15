Tournoi des 6 nations 2026 : pourquoi le Français Louis Bielle-Biarrey est-il entré dans l’histoire de la compétition ?

Auteur de quatre essais, samedi soir, lors de la victoire du XV de France contre l’Angleterre en match de clôture du Tournoi des 6 nations 2026 (48-46), l’international tricolore Louis Bielle-Biarrey est entré dans l’histoire de la compétition.

Une performance monumentale. Si Thomas Ramos a offert la victoire au XV de France, samedi soir, contre l’Angleterre en match de clôture (48-46), Louis Bielle-Biarrey (22 ans) a été l’un des grands artisans du succès tricolore, synonyme de sacre dans le Tournoi des 6 nations pour la 2e année consécutive.

L’ailier des Bleus au casque rouge a encore fait parler sa pointe de vitesse phénoménale pour inscrire pas moins de quatre essais sur la pelouse du Stade de France, suscitant l’admiration de ses coéquipiers.

Sixième meilleur marqueur de l’histoire des Bleus

«Ça a été un poison pour les Anglais. Sa vitesse, elle est vraiment phénoménale. Donc, si tu lui mets le ballon dans l’espace, généralement, c’est le casque rouge qui va marquer», a déclaré Matthieu Jalibert après le match. Comme lors de la précédente édition, la fusée «LBB» a réalisé un nouveau «Grand chelem d’essais», en marquant au moins un essai lors de chacun des cinq matchs, qu’il a disputés en intégralité.

Et au total, il a inscrit neuf essais dans cette édition. Un nouveau record dans le Tournoi, lui qui avait égalé, l’année dernière, le record de huit essais, de l’Anglais Cyril Lowe en 1914 et de l’Ecossais Ian Smith en 1925 (5 nations à l’époque). «Si j’ai battu le record mais qu’on ne gagne pas ça ne sert à rien. Honnêtement, ce que je dis souvent, c’est que ce sont les titres collectifs les plus importants. Vous voyez bien les émotions que ça procure», a-t-il confié à l'issue de la rencontre.

Dans le Tournoi, Louis Bielle-Biarrey a désormais marqué 18 essais, étant le meilleur marqueur français devant Damian Penaud. Et il compte 29 essais sous le maillot tricolore en seulement… 27 sélections, soit le sixième meilleur marqueur de l’histoire des Bleus après avoir dépassé Emile Ntamack et Philippe Bernat-Salles (26). Le record de Damian Penaud (40 essais), écarté pendant toute la compétition par Fabien Galthié, se rapproche lui à très grande vitesse.