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Tournoi des 6 nations 2026 : pourquoi le XV de France a-t-il soulevé une réplique du trophée après son sacre ?

Le XV de France a soulevé une réplique du trophée du Tournoi des 6 nations. Le XV de France a soulevé une réplique du trophée du Tournoi des 6 nations. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Sacré pour la 2e année consécutive, après sa victoire à la dernière seconde, samedi soir, contre l'Angleterre, le XV de France a soulevé une réplique du trophée du Tournoi des 6 nations.

Il a conservé son bien. Mais pas l'original. Après sa victoire arrachée à la dernière seconde, samedi soir, contre l'Angleterre au Stade de France (48-46), le XV de France a remporté le Tournoi des 6 nations pour la 2e année consécutive. Avec quatre succès, pour une défaite concédée en Ecosse, les hommes de Fabien Galthié ont devancé l'Irlande au classement pour conquérir un nouveau titre. Mais à la fin de la rencontre, les Bleus n'ont pas soulevé le trophée original de la compétition dans le ciel de Saint-Denis. Ils se sont vus remettre une réplique «identique».

Le précieux sésame, remis au vainqueur depuis 2015, a été sérieusement endommagé par un incendie, alors qu’il se trouvait dans un véhicule qui a été impliqué dans un accident en marge de la 3e journée (21 et 22 février). «Heureusement, aucun passager n’a été blessé, mais le trophée a subi des dommages causés par un incendie et, après évaluation par le fabricant officiel, il ne pourra malheureusement pas être restauré pour retrouver son aspect d’origine», avait indiqué, dans un communiqué, l’organisation du Tournoi.

Un nouveau trophée sera confectionné pour l’édition 2027 «sur le même dessin que l’original». Et pas moins de 365 heures de travail seront nécessaires pour concevoir cette nouvelle coupe haute de 75 cm et constituée en argent massif. 

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«Bien que cet accident soit extrêmement regrettable, cette situation ajoute un nouveau chapitre à l’histoire d’un trophée qui représente l’un des tournois sportifs les plus célèbres au monde, dont les origines remontent à 1883», a confié l’organisation.

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