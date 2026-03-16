Boxing Women Open Day : un cours de boxe pour célébrer les femmes

Le Boxing women open day a réuni une vingtaine de participantes dans une ambiance empreinte de bienveillance et de sororité, jeudi 12 mars dernier.

Une vingtaine de femmes ont franchi les portes du club de Sarah Ourahmoune, championne du monde et vice-championne olympique, pour assister à un cours de boxe 100 % féminin, le jeudi 12 mars à Paris. Parmi les participantes, de toutes générations, certaines découvraient les gants pour la première fois tandis que d’autres avaient déjà quelques bases.

L’ambiance, unanimement qualifiée de chaleureuse et libératrice, a permis à chacune de ressentir une véritable sensation de liberté et de confiance dans cet espace exclusivement féminin. Très vite, toutes se sont rassemblées autour du ring. Leïla, coach de boxe et ancienne boxeuse de haut niveau, leur a transmis les fondamentaux de la discipline avec simplicité et enthousiasme : «Je leur ai montré les bases de la boxe. C’est très encourageant, car beaucoup de femmes n’osent pas franchir la porte d’une salle, persuadées que la boxe est un univers réservé aux hommes.» C’est dans cette bulle protectrice que ces femmes se sont entraînées et encouragées mutuellement pendant plus d’une heure.

«C’est agréable parce que ce genre d’événement peut motiver les femmes à se lancer dans un sport de combat. Je pense qu’il faut de plus en plus de femmes pour casser cette idée que c’est un monde d’hommes», confie Leïla. Une réalité que confirme Evelyne Ciriegi, administratrice de la FFBoxe : «Ce sport est encore un peu masculinisé et cet événement est un moyen de leur dire qu’elles ont aussi le droit de faire de la boxe mais il faut d’abord les écouter et leur donner confiance.» Une discipline où les femmes sont beaucoup moins bien représentées que les hommes par rapport à d’autres sports comme l’explique l'administratrice de la fédération : «À l’heure actuelle, on a 23 % de femmes contre une moyenne de 35 % dans d’autres sports. On espère que ce genre d’initiatives permettra de faire monter le nombre de licenciées féminines.»

«La boxe permet d’extérioriser son mal-être»

Un constat que fait également Marine Beauchamp, championne d’Europe EBU. Après 10 ans d’athlétisme, cette jeune femme devenue boxeuse professionnelle espère que cet événement va leur «donner envie de continuer» mais aussi «leur apporter cette satisfaction de se surpasser. La boxe permet d’extérioriser tout son mal-être», assure l’athlète de haut niveau. Cette journée avait pour objectif que ces femmes se retrouvent entre elles, «pour s’épanouir, se faire plaisir et prendre confiance en elles », confie Evelyne Ciriegi. Elle ajoute : «les femmes ont aussi besoin de libérer leur énergie et leur potentiel en elles. Ce sport leur permet de s’affirmer et en même temps de se décontracter.»

Un pari réussi comme en témoigne Agathe, une étudiante de 24 ans : «J’ai adoré l’événement parce que ça m’a permis de découvrir un nouveau sport tout en me sentant en confiance et en confort grâce à cette assemblée féminine. Le discours que Marine a eu m’a vraiment impacté. Je suis en pleine remise en question de ma vie et le fait de voir une championne européenne nous transmettre sa passion et nous dire qu’il faut toujours écouter sa petite voix intérieure, ça me conforte dans ma volonté de toujours m’écouter.»

Le bien-être de la femme au cœur de l’événement

À leur arrivée, les participantes ont été accueillies par une distribution de shorts ou de culottes menstruelles offerts par SMOON, marque française spécialisée dans les vêtements et sous-vêtements techniques absorbants. Ces produits innovants, conçus pour absorber les petites fuites du quotidien (règles, transpiration, efforts intenses), visent à «accompagner les femmes tout au long de leur vie en leur enlevant une certaine charge mentale.»

Marine, co-fondatrice de la marque, «avait à cœur d’organiser un événement pour célébrer les femmes dans le sport mais aussi montrer qu’il est possible de faire du sport en ayant ses règles.» Elle rappelle une statistique marquante : «82 % des femmes ressentent un inconfort pendant leurs menstruations. Elles arrêtent ou réduisent leur pratique sportive. C’est un vrai sujet sociétal. De nombreuses athlètes prennent la parole sur ce sujet mais ça reste tabou.»

Une réalité que les participantes traversent quotidiennement comme nous l’explique Agathe : «Il y a encore beaucoup de travail à faire pour éduquer autour de l’hygiène de vie, du cycle menstruel et du bien-être féminin Ça fait chaud au cœur de voir que certaines fédérations sont engagées dans le bien-être féminin et qu’elles mettent en place des choses pour les femmes.»

Le programme s’est achevé par un temps d’échanges et de collations, propice aux discussions ouvertes sur la pratique sportive pendant les règles, les freins spécifiques aux femmes dans le sport et les leviers pour une pratique plus inclusive, durable et sans tabou. En brisant les clichés et en créant des espaces sécurisants, la FFBoxe espère ouvrir la voie à plus de sororité sur les rings pour faire évoluer les chiffres de féminisation de la discipline