«C'est comme comparer une Ferrari à une Fiat Uno» : les premiers mots du nouveau sélectionneur de l’équipe de France de handball

Ce lundi, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France de handball, Talant Dujshebaev, a effectué sa première conférence de presse et a comparé les Bleus à une «Ferrari».

Il a affiché ses ambitions. Ce lundi 17 mars, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de handball, Talant Dujshebaev, a donné sa première conférence de presse.

L'Espagnol d'origine kirghize a raconté ne pas avoir «cru» au coup de téléphone du président de la Fédération française, Philippe Bana, lui proposant la succession de Guillaume Gille, démissionnaire fin février.

«Dans un premier temps, cela a été un choc incroyable : pour moi c'est comme un don du ciel, je ne pouvais imaginer être appelé vu ce que représente l'équipe de France», a déclaré Dujshebaev en mélangeant anglais et espagnol face aux médias, à la Maison du handball à Créteil.

«C'est la France, il faut tout gagner»

«Pouvoir gagner le titre européen, olympique et mondial : je n'ai jamais eu de si grandes responsabilités» a développé l'entraîneur de 57 ans, quadruple vainqueur de la Ligue des champions sur le banc de Ciudad Real et Kielce mais sans titre en sélection (Hongrie 2014-2016 puis Pologne 2016-2017). Deux équipes nationales selon lui largement en deçà du niveau de la France : «C'est comme comparer une Ferrari à une Fiat Uno, sans manquer de respect à Fiat.»

Celui qui dirigera les Tricolores pour la première fois en amical contre l'Espagne jeudi et dimanche a ainsi dit aux Bleus, qui restent sur deux échecs lors des trois dernières compétitions (8e aux JO 2024, 7e à l'Euro 2026) : «C'est simple, c'est la France, il faut tout gagner.» Soit le Mondial 2027, les JO 2028 et le Mondial 2029 que la France co-organise avec l'Allemagne, des objectifs également fixés par Philippe Bana.

«Imprégné de culture française, Alexandre Dumas et Guy de Maupassant» lors de sa jeunesse en Union soviétique, l'ancien demi-centre de légende, champion olympique avec la CEI en 1992, s'est projeté plusieurs années en avant avec les Bleus.

«En 2035, j'aurai 67 ans, l'âge pour prendre sa retraite en Espagne. J'ai la volonté de tout gagner avec Kielce et l'équipe de France jusque-là. Sinon, le président peut me virer quand il veut», a-t-il lancé. Comme lors de l'annonce de la nomination de Dujshebaev le 24 février, Philippe Bana n'a pas précisé la durée de son contrat.