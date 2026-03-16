De sprinteur à marathonien amateur, la nouvelle vie sportive de Nacer Bouhanni

Partenaire du podcast «Dans la Tête d'un Coureur» avec HiPro, Nacer Bouhanni s'est confié sur sa reconversion sportive. L'ancien sprinteur du peloton professionnel s’est découvert une nouvelle passion pour la course à pied et notamment le marathon.

Dans le cadre d'un partenariat avec la marque de nutrition sportive HiPro, le podcast «Dans la Tête d'un Coureur» a reçu Nacer Bouhanni. L'ancien sprinteur du peloton professionnel y est revenu sur sa transition vers la course à pied, un sport qu'il n'appréciait pourtant pas durant sa carrière.

Retraité du cyclisme depuis deux ans après treize saisons au plus haut niveau, le Français s'est lancé dans le running presque par hasard. Une reconversion sportive qui lui a déjà permis de signer des performances remarquables sur marathon.

Une reconversion rapide vers la course à pied

Durant sa carrière de cycliste, Nacer Bouhanni n'était pas particulièrement attiré par la course à pied. Ses rares sorties servaient surtout d'échauffement, notamment lors de ses séances de boxe anglaise : «J'ai détesté courir justement, mis à part la boxe, en échauffement, un petit peu de routine avant les entraînements».

Le podcast Dans la Tête d'un Coureur a reçu Nacer Bouhanni. © Julien Moreau

La transition vers le running s'est faite peu après la fin de sa carrière professionnelle. Après une courte coupure hivernale, l'ancien coureur s'est remis au sport pour retrouver la forme : «J'avais pris un petit peu de poids, j'ai dit : allez, c'est le moment de reprendre».

Très vite, la progression est fulgurante. Après seulement huit mois de pratique, Nacer Bouhanni s'aligne sur son premier marathon à Francfort.

Des performances déjà impressionnantes

Pour sa première expérience sur la distance reine, l'ancien coureur de la FDJ, de Cofidis ou encore d'Arkéa signe un chrono déjà solide en 2h34.

Une blessure au tendon d’Achille l'éloigne ensuite des courses pendant plusieurs mois. Une fois rétabli, Nacer Bouhanni se lance dans une nouvelle préparation pour le marathon de Valence.

Le résultat est encore plus probant : 2h31, malgré une fin de course plus compliquée. «J'étais sur les bases de 2h28, mais sur les huit ou neuf derniers kilomètres j'ai perdu un peu de temps.»

L'attrait du marathon et de l'effort solitaire

Étonnamment pour un ancien sprinteur, Nacer Bouhanni a été séduit par la distance du marathon plutôt que par les formats courts : «J'aime bien l'effort et la course à pied permet aussi de se retrouver seul.»

Un mode de fonctionnement qui correspond parfaitement à sa personnalité. Déjà cycliste, il avait l'habitude de s'entraîner en autonomie. «Même quand j'étais cycliste professionnel je m'entraînais seul. Je me coachais moi-même», souligne-t-il.

Aujourd'hui encore, il prépare ses marathons en s'appuyant principalement sur ses sensations et sa connaissance de son corps.

Le piège des blessures pour les anciens cyclistes

La transition entre cyclisme et course à pied n'est toutefois pas sans difficultés. Nacer Bouhanni l'a appris à ses dépens.

Habitué à des volumes d’entraînement très élevés, avec parfois plus de 30 heures par semaine lorsqu'il était professionnel, il a tenté d'augmenter rapidement sa charge de travail en course à pied.

«C'est là que je me suis blessé. J'avais voulu trop en faire». Une semaine à près de 140 kilomètres de course aura finalement provoqué plusieurs blessures, notamment au tendon d'Achille et au genou : «J'ai l'impression que sur deux ans, j'ai passé plus de la moitié du temps blessé.»

Le cardio hérité du cyclisme

Malgré ces difficultés, l'ancien champion estime que son passé de cycliste lui a offert un avantage majeur, sa capacité cardiovasculaire. «Au niveau cardiaque, je suis toujours à l'aise. Par contre au niveau des jambes je bloque», appuie-t-il.

Un paradoxe classique pour les anciens cyclistes qui se lancent dans le running. Le moteur est là, mais le corps n'est pas encore adapté aux contraintes mécaniques de la course.

Un plaisir retrouvé loin des projecteurs

Cette nouvelle aventure sportive s'accompagne aussi d'un changement de statut. Sur un marathon, Bouhanni n'est plus la star du peloton mais un coureur parmi des milliers d'autres.

«Ça ne me dérange pas du tout. Je suis quelqu'un qui aime être tranquille dans son coin», confie-t-il.

L'ancien sprinteur apprécie surtout l'esprit accessible de la course à pied, où amateurs et champions partagent souvent la même ligne de départ.

Le running comme nouveau terrain de jeu

Aujourd'hui accompagné par l'équipementier Asics, Nacer Bouhanni semble bien décidé à poursuivre cette aventure dans le running.

Même si la performance reste présente dans son esprit, l'objectif principal reste simple : continuer à prendre du plaisir. «Mon objectif, c'est d'avancer et d'être meilleur au fil du temps.»

Deux ans après avoir raccroché le vélo, l'ancien sprinteur a déjà trouvé un nouveau terrain d'expression. Et au vu de ses chronos actuels, son aventure sur marathon pourrait bien ne faire que commencer.

HiPro s'appuie sur le boom du running pour se rapprocher des sportifs

Présente aux côtés du podcast «Dans la Tête d'un Coureur», la marque HiPro explique inscrire ce type de partenariat dans une stratégie plus large tournée vers les pratiquants de course à pied. L'objectif est clair, accompagner les sportifs dans leur progression et aller à leur rencontre sur des événements populaires.

«Notre mission est d'accompagner les sportifs et de les aider à nourrir leur progrès», explique une représentante de la marque auprès de CNEWS. «Le running est aujourd'hui l'une des disciplines les plus pratiquées par les Français, donc il est logique pour nous d'être présents sur ces événements et au plus proche des coureurs.»

C'est dans cette optique que HiPro s'associe à des initiatives comme le programme Road to Paris du podcast «Dans la Tête d'un Coureur», qui propose un accompagnement de trois mois pour préparer le marathon de Paris. Les participants peuvent ainsi bénéficier de conseils sur l'entraînement, l'équipement mais aussi la nutrition.

La marque met notamment en avant ses produits riches en protéines, également enrichis en magnésium et en vitamine B9, pensés pour soutenir la récupération musculaire et contribuer à réduire la fatigue après l'effort. «Quand on pratique un sport régulièrement, il est important d'avoir le bon niveau de protéines dans son alimentation. Nos produits peuvent apporter un complément pratique, avec entre 15 et 25 grammes de protéines selon les formats.»

Au-delà du marathon de Paris, HiPro s'implique également dans plusieurs événements grand public, comme le semi-marathon de Paris, le Run In Lyon ou encore le Roc d'Azur. Autant de rendez-vous qui permettent à la marque d'aller à la rencontre des sportifs amateurs, de leur faire découvrir ses produits et de renforcer sa présence dans l'univers du sport d'endurance.