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Football : un ancien attaquant de l'OM, devenu entraîneur d’un club U17, victime d’un malaise en plein match

Toifilou Maoulida a été victime d'un malaise en plein match. [©Iconsport ]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Toifilou Maoulida, ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, a été victime d’un malaise alors qu’il dirigeait le match de U17 nationaux du FC Metz, dimanche.

Un moment de forte inquiétude. Toifilou Maoulida, ex-joueur de l’OM, Montpellier ou encore Auxerre et Bastia devenu entraîneur, a été victime d’un malaise alors un match de son équipe, les U17 nationaux de Metz, face à Torcy, dimanche. 

D’après le témoignage d’un dirigeant du club torcéen auprès de L’Equipe, Maoulida s’est «mis au sol» peu avant la mi-temps. Il a ensuite été transporté à l’hôpital.

«Il était conscient mais avait du mal à parler. Il n'y a pas eu de problème cardiaque qui nécessitait une prise en charge rapide, précise cette même source au quotidien sportif. Les pompiers l'ont pris en charge et l'ont transporté à l'hôpital. Le délégué a préféré logiquement mettre fin à la rencontre.»

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Le FC Metz a révélé que son entraîneur âgé de 46 ans avait été pris en charge sans donner plus de précision sur l'état de santé.

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