«J’ai vomi un peu partout» : un fondeur britannique boit de l’alcool en pleine course et crée la polémique en Norvège (vidéo)

Un fondeur britannique a suscité la polémique en Norvège en buvant de l’alcool en pleine course, ce week-end, lors du 50 km libre d’Oslo.

Une attitude qui n’a pas plu à tout le monde. Le Britannique Gabriel Gledhill a suscité la polémique, ce week-end, lors de l'avant-dernière étape de la Coupe du monde de ski de fond en Norvège.

Engagé sur le 50 km libre d’Oslo, le fondeur de 23 ans a consommé de l’alcool à plusieurs reprises en pleine course. Il a notamment bu plusieurs bières tendues par des spectateurs présents sur le bord de la piste.

Et il a finalement terminé la course avec les meilleures fondeuses du circuit qui s’étaient élancées quarante-cinq minutes après les hommes, en franchissant la ligne d’arrivée en état d’ébriété.

«C’est peut-être ma dernière course ici, alors j’ai dû accepter toutes les offres de bière et d’alcool qu’on m’a proposées», a confié Gabriel Gredhill, qui s’est installé en Norvège il y a cinq ans et qui aurait vu sa demande de permis de séjour permanent être refusée en raison d’un niveau de revenu insuffisant.

Bientôt sans ce permis de séjour, il va devoir quitter le pays avant le 28 mars prochain, compromettant la suite de sa carrière. «Si je dois quitter la Norvège maintenant, cela signifierait en réalité que je dois abandonner le ski de fond et prendre ma retraite sportive», a-t-il indiqué à la NRK.

Et pendant la course, il aurait notamment ingurgité «10 à 12 bières» et «peut-être cinq shots de Jägermeister». Mais aussi du bain de bouche. «Je l’ai senti au bout de vingt secondes, alors je l’ai recraché. J’ai vomi un peu partout sur la piste après ça. Je n’arrivais pas à croire que quelqu’un puisse me proposer du bain de bouche. C’était super marrant et l’une des choses les plus drôles que j’ai faites», a assuré Gabriel Gredhill, qui a terminé à la 67e place (sur 75 partants) d’une course remportée par le Norvégien Einar Hedegart.

Mais cela n’a pas fait rire tout le monde en Norvège. Plusieurs médias ont déploré son comportement. «Gabriel Gledhill adore se mettre en avant sur les réseaux sociaux et à la télévision. Mais il y a une limite à ce qui est amusant. Je pense que cette limite est atteinte», a regretté le consultant Petter Soleng Skinstad, dans des propos rapportés par Dagbladet.

De son côté, la Fédération internationale de ski a elle remercié Gabriel Gredhill, surnommé «KOT» (King of Trondheim), pour «son humour et son aura».