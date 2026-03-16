Ligue des champions : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le 8e de finale retour entre Chelsea et le PSG

Moins d’une semaine après sa victoire à l’aller (5-2), le PSG se déplace, ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot), sur la pelouse de Chelsea en 8e de finale retour de la Ligue des champions.

Composition probable du PSG

Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves - Kvaratskhelia (ou Doué), Dembélé, Barcola

Composition probable de Chelsea

Sanchez (ou Jorgensen) - Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella - Lavia, Caicedo - Palmer, Enzo Fernandez, Neto - Joao Pedro

Arbitre

Slavko Vincic (46 ans) a été désigné pour diriger ce 8e de finale retour entre Chelsea et le PSG. Une vieille connaissance pour le champion d’Europe en titre. Par le passé, le Slovène a déjà arbitré le club de la capitale à quatre reprises dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. Et pas plus tard que fin janvier lors du match nul contre Newcastle en phase de ligue au Parc des Princes (1-1).

Il était également au sifflet lors de la victoire en phase de groupes contre l’AC Milan en octobre 2023 (3-0), mais aussi lors de la défaite sur la pelouse d’Arsenal en phase de ligue en octobre 2024 (2-0) puis lors du succès face à ces mêmes Gunners en demi-finale aller en avril dernier (0-1). Slavko Vincic a également arbitré Chelsea à quatre reprises pour autant de victoires dont la dernière, fin novembre, contre Barcelone déjà à Stamford Bridge (3-0).

Stade

Ce match retour entre Chelsea et le PSG se disputera sur la pelouse de Stamford Bridge, où environ 2.000 supporters parisiens sont attendus dans les tribunes. Et cette saison, le club londonien, qui a trois buts à remonter, a remporté ses quatre matchs de Ligue des champions joués à domicile contre Benfica (1-0), l’Ajax Amsterdam (5-1), Barcelone (3-0) et Pafos (1-0). Méfiance donc pour les hommes de Luis Enrique.

Match aller

Le PSG s’est largement imposé au match aller grâce notamment à un doublé de Khvicha Kvaratskhelia en fin de match (5-2). Au Parc des Princes, les Parisiens ont ouvert le score à la 10e minute de jeu d’une frappe puissante sous la barre signée Bradley Barcola (10e). Mais Malo Gusto a profité des largesses défensives des coéquipiers de Marquinhos pour égaliser (28e).

A cinq minutes de la pause, Ousmane Dembélé a redonné l’avantage au champion d’Europe en titre sur un contre parfaitement conclu (40e). Mais à l’heure de jeu, Enzo Fernandez a une nouvelle fois remis les deux équipes à égalité (58e). C’était avant la bévue du gardien des Blues Filip Jörgensen, qui a profité à Vitinha (74e), et les deux buts de Khvicha Kvaratskhelia dans les dernières minutes (86e, 94e).

Historique

Avant de se retrouver sur la pelouse de Stamford Bridge, Chelsea et le PSG se sont affrontés à dix reprises avec un bilan à l’avantage des Parisiens depuis le succès au match aller avec désormais quatre victoires pour Paris, trois matchs nuls et trois succès pour les Blues.

Forme

Trois jours après la lourde défaite concédée au Parc des Princes (5-2), Chelsea a enregistré un nouveau revers lors de la venue de Newcastle en Premier League (0-1). De son côté, le PSG n’a pas joué en championnat, la rencontre contre Nantes ayant été reportée au mois d’avril pour permettre aux Parisiens de préparer ce 8e de finale retour.

Diffusion TV

Ce 8e de finale retour entre Chelsea et le PSG sera à suivre en direct et en exclusivité à partir de 21h sur Canal+ Foot.