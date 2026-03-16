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Ligue des champions : Kylian Mbappé va-t-il jouer le 8e de finale retour Manchester City-Real Madrid ?

Kylian Mbappé avait assisté au match dans les tribunes. [DeFodi Images / Icon Sport]
Par CNEWS avec AFP
Publié le

Le Real Madrid se déplace ce mardi 17 mars en Angleterre pour affronter Manchester City en huitième de finale retour de Ligue des champions avec Kylian Mbappé dans le groupe.

Va-t-il retrouver le terrain ? L'attaquant star du Real Madrid Kylian Mbappé, le milieu anglais Jude Bellingham et le latéral espagnol Alvaro Carreras sont de retour dans le groupe madrilène annoncé lundi pour affronter Manchester City en 8e de finale retour de la Ligue des champions.

Les trois joueurs vont faire le déplacement en Angleterre, tout comme le défenseur autrichien David Alaba, sans garantie de participer à la rencontre en raison de l'avantage de trois buts acquis à l'aller (3-0).

Quelques minutes de jeu ?

Kylian Mbappé a repris l'entraînement dimanche avec ses coéquipiers pour la première fois depuis son forfait contre Benfica en C1 le 25 février dernier en raison d'une entorse au genou gauche qu'il traîne depuis décembre 2025. Le meilleur buteur de la Maison Blanche, auteur de 38 buts en 33 matchs toutes compétitions confondues, a ensuite manqué cinq rencontres de son équipe.

Selon la presse espagnole, Álvaro Arbeloa pourrait offrir quelques minutes de jeu à l'attaquant français en vue du derby contre l'Atlético Madrid dimanche prochain en Liga.

Sur le même sujet Ligue des champions : Kylian Mbappé fou de joie devant le récital du Real Madrid contre Manchester City (vidéo) Lire

S'il est totalement remis de sa blessure, le capitaine de l'équipe de France sera ensuite attendu lors de la prochaine trêve internationale (23-30 mars) pour affronter le Brésil et la Colombie aux États-Unis.

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