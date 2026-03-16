Ligue des champions : pourquoi le club de Chelsea a-t-il écopé d’une lourde amende avant le 8e de finale retour contre le PSG ?

A la veille du 8e de finale retour de la Ligue des champions contre le PSG, Chelsea a été sanctionné, écopant notamment d’une lourde amende infligée par la Premier League.

Les instances du football anglais ont eu la main lourde. A la veille de recevoir le PSG en 8e de finale retour de la Ligue des champions, Chelsea a été lourdement sanctionné par la Premier League. Le club londonien a écopé d’une amende de 10,75 millions de livres sterling, soit près de 12,4 millions d’euros, pour avoir enfreint les règles financières de l’instance britannique. Il s’est également vu infliger une interdiction de recrutement pendant un an avec sursis (de deux ans). Il a, en revanche, échappé à une perte de points au classement.

Des paiements illégaux

Les faits reprochés à la formation britannique remonteraient à la période allant de 2011 à 2018, durant laquelle les Blues appartenaient au Russe Roman Abramovitch. En ces temps, des paiements illégaux ont été effectués à des agents non enregistrés et à des tiers lors de transferts. Et ces transactions s’élèveraient à près de 54 millions d’euros.

Le club anglais, qui a accepté ces sanctions, avait lui-même rapporté ces infractions après l’acquisition du club par Todd Boehly en 2022, lui permettant de bénéficier de sanctions moins sévères.

En outre, Chelsea a également écopé d’une interdiction immédiate de recrutement de neuf mois pour son académie ainsi que d’une amende de 750.000 livres sterling (870.000 euros) pour d’autres infractions financières sur des inscriptions de jeunes joueurs au sein de son centre de formation entre 2019 et 2022.