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Ligue des champions : voici la sanction reçue par Pedro Neto pour avoir poussé un ramasseur de balles contre le PSG

Pedro Neto pourra être aligné par son entraîneur pour le 8e de finale retour. Pedro Neto pourra être aligné par son entraîneur pour le 8e de finale retour. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le

L’UEFA a été plutôt clémente avec Pedro Neto, coupable d’avoir poussé un ramasseur de balles lors de la défaite de Chelsea contre le PSG en 8e de finale aller de la Ligue des champions (5-2).

Pedro Neto peut souffler. L’UEFA a été plutôt clémente, ce lundi, avec l’international portugais, coupable d’avoir poussé un ramasseur de balles lors de la défaite de Chelsea contre le PSG en 8e de finale aller de la Ligue des champions (5-2). 

Alors que l’instance européenne avait ouvert une procédure disciplinaire contre l’attaquant des Blues, qui n’avait pas été sanctionné par l’arbitre de la rencontre, Pedro Neto a été reconnu coupable de «comportement antisportif», mais il n’a écopé que d’un simple avertissement.

Ses excuses, présentées à l’issue de la rencontre, ont sûrement plaidé en sa faveur. «Je tiens à présenter mes excuses au ramasseur de balles. Nous étions en train de perdre et, dans l’émotion du match, j’ai voulu récupérer le ballon rapidement et je lui ai donné une petite poussée. Je ne suis pas comme ça d’habitude. J’ai agi sous le coup de l’émotion et je tiens à m’excuser», avait notamment déclaré Pedro Neto, qui avait également offert son maillot au jeune garçon.

Chelsea a été sanctionné pour avoir enfreint les règles financières de la Premier League.
Sur le même sujet Ligue des champions : pourquoi le club de Chelsea a-t-il écopé d’une lourde amende avant le 8e de finale retour contre le PSG ? Lire

Avec cette sanction minimale, l’ancien joueur de Wolverhampton pourra être aligné, ce mardi soir, par son entraîneur Liam Rosenior pour disputer le 8e de finale retour sur la pelouse de Stamford Bridge. En revanche, l’ancien coach de Strasbourg sera privé de son capitaine Reece James, touché aux ischios, alors que le défenseur français Malo Gusto et le gardien suédois Filip Jörgensen sont incertains pour ce rendez-vous.

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