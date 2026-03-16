Ligue des champions : voici les prix des billets pour assister à la finale le 30 mai prochain

Ce lundi 16 mars, l’UEFA a dévoilé les prix des billets au grand public pour les finales des compétitions européennes, dont la très attendue Ligue des champions.

Les fans vont pouvoir commencer à se préparer. Ce lundi, l’UEFA a officialisé les tarifs des billets pour les finales de la Ligue des champions, de la Ligue Europa, de la Ligue Conférence et de la Ligue des champions féminine de cette saison 2025-2026.

La finale de la C1 se déroulera le samedi 30 mai à la Puskás Aréna de Budapest (Hongrie). Comme le détaille l’instance européenne de football, sur les 61.400 places de l’enceinte, «39.000 sont disponibles pour les supporters et le grand public. Les deux équipes finalistes recevront 17 200 billets chacune, et les billets restants sont mis en vente sur fr.UEFA.com/tickets pour les supporters du monde entier. Les demandeurs retenus pourront acheter au maximum deux billets.»

Les prix vont de 70 euros pour la catégorie «Fans First» (réservés aux supporters via l’allocation aux équipes finalistes) et les personnes en situation de handicap, 180 euros pour la catégorie 3, 650 euros pour la catégorie 2 et 950 euros pour la catégorie 1.

Les prix des billets

Catégorie 1 : 950 euros

Catégorie 2 : 650 euros

Catégorie 3 : 180 euros

Fans First : 70 euros