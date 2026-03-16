MotoGP, Formule 1, Football… Quels sont les événements reportés ou annulés par la guerre au Moyen-Orient ?

Ce dimanche, l’UEFA a décidé d’annuler la Finalissima entre l’Espagne et l’Argentine, prévue au Qatar. Mais ce n’est pas le seul événement sportif touché.

Le sport face à la guerre… Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, après les frappes aériennes lancées par Israël et États-Unis contre l'Iran fin février et la riposte iranienne, le monde du sport est touché par les annulations et les reports.

Ce dimanche, l’UEFA a annoncé ce dimanche l'annulation de la Finalissima entre l'Espagne et l'Argentine, vainqueurs respectivement de l'Euro et de la Copa America 2024, prévue initialement le 27 mars à Doha, au Qatar. «Les perturbations de l'espace aérien et les restrictions de voyage continuent d'affecter la capacité de nombreux supporters, joueurs et responsables à se déplacer», a expliqué dans un communiqué le comité d'organisation qatarien.

Les sports mécaniques les plus touchés

Alors que certains championnats nationaux sont pour le moment arrêtés, notamment celui du Qatar, d’autres sports sont touchés comme la Formule 1.

Ce dimanche matin en Chine, la Fédération internationale de l'automobile a ainsi officialisé l'annulation pure et simple des courses de Sakhir (Bahreïn) et de Jeddah (Arabie saoudite) qui étaient prévues les 12 et 19 avril. La saison, qui vient de commencer, comptera donc 22 courses au lieu de 24.

Il y a quelques jours, c’est le Championnat du monde d'endurance auto (WEC) avait lui aussi annoncé le report de la première des huit manches de sa saison prévue au Qatar le 29 mars. Vendredi, les organisateurs ont finalement annoncé que la course du Qatar se tiendrait le 24 octobre, deux semaines avant la dernière course à Bahreïn.

Du côté des deux roues, le Grand Prix du Qatar de MotoGP, prévu le 12 avril, a été reporté au 8 novembre. «Cette décision a été prise en coordination avec la Fédération internationale de motocyclisme (FIM), le promoteur et les autorités locales avec pour premier objectif d'assurer la sécurité, le bien-être et une qualité d'organisation optimale de l'épreuve pour tous les participants et les spectateurs», a justifié le MotoGP dans un communiqué.

Cette reprogrammation de la manche qatarienne entraîne une modification de la fin du calendrier de la saison, qui comptera toujours 22 courses. Alors que le GP du Qatar devait être la quatrième épreuve de la saison, il sera désormais le 20e et antépénultième rendez-vous du championnat 2026.