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NBA : le maire de New York joue au basket avec le Français Mohamed Diawara (vidéo)

Mohamed Diawara avait été drafté par les Los Angeles Clippers à la 51e place en 2025, puis transféré aux New York Knicks. [Vincent Carchietta-Imagn Images/Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce week-end, le Français des New York Knicks a partagé avec le maire de la ville, Zohran Mamdani, en rompant le jeûne du Ramadan et en jouant au basket avec lui.

Une image inattendue. Mohamed Diawara, joueur de la franchise NBA des New York Knicks, a rompu le jeûne du Ramadan avec le maire de New York, Zohran Mamdani avant d’échanger quelques tirs au panier avec lui sur un terrain de basket.

«J’ai accueilli Mohamed Diawara à New York hier soir pour l’iftar à Harlem, puis nous sommes allés à Marcus Garvey Park pour tirer quelques paniers, a raconté le maire dans un post sur les réseaux sociaux. Mo a grandi à Paris et maintenant, à seulement 20 ans, il joue ailier pour les Knicks de New York, tout en jeûnant pendant le Ramadan.»

L’ancien joueur de Cholet Basket, devenu l’un des joueurs préférés du Madison Square Garden, et l’édile de Big Apple ont d’abord rompu leur journée de jeûne avant de se rendre sur un playground pour jouer au basket dans le quartier de Harlem. 

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«Après quelques tirs, il est devenu évident pourquoi les fans des Knicks commencent à l’appeler «3awara» (il marque beaucoup de trois points d'où le jeu de mots avec son nom, ndlr). Je vais garder mon travail de jour. Bienvenue à New York, Mo !», a lâché Mamdani. «Merci pour ce moment et pour l’accueil, Monsieur le maire !», a répondu le Tricolore, devenu l’un des chouchous du Madison Square Garden.

NBABasketNew YorkSport

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